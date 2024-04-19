Диетолог предупредила о рисках употребления яиц

Диетолог из Новосибирска Мария Морозова выражает обеспокоенность возможным риском отравления сальмонеллой во время употребления пасхальных яиц и делится советами по их безопасной подготовке.

В преддверии празднования Пасхи диетолог Мария Морозова в интервью для Сиб.фм подняла важный вопрос безопасности пищевых продуктов, особенно яиц, которые традиционно употребляются в этот день. Морозова сообщила, что многие игнорируют потенциальную угрозу сальмонеллы, сосредоточиваясь только на содержании холестерина в яйцах, тогда как именно бактерии сальмонеллы представляют реальную опасность для здоровья. Об этом сообщает "Сиб.фм".

Морозова объяснила, что отравление сальмонеллой может быть не только крайне болезненным, но и опасным, отметив, что основные симптомы включают спазмы, лихорадку и диарею, которые могут продолжаться около недели. В особо тяжелых случаях последствия могут быть фатальными.

Диетолог также подчеркнула, что риск отравления повышается среди определенных групп населения, включая детей, беременных женщин и лиц с ослабленной иммунной системой. Она рекомендовала минимизировать риски, тщательно варя яйца до полного застывания желтка, что занимает не менее 10 минут.

Морозова также посоветовала обращать внимание на условия хранения яиц даже после их приготовления, так как неправильное хранение может способствовать размножению бактерий. Она завершила, советуя сохранять яйца в холодильнике и стараться использовать их в течение нескольких дней после варки.