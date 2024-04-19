В Роскачестве рассказали о пользе клубники

Специалисты Роскачества провели комплексный анализ и рассказали о полезном воздействии клубники на организм человека.

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В клубнике содержится множество витаминов, минералов, клетчатки, пектина и антиоксидантов. Они помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов, а также имеют противовоспалительное действие. Также в составе ягоды есть флавоноиды, которые защищают клетки от повреждений и предотвращают преждевременное старение.

Врачи отмечают, что если есть более трех порций клубники в неделю, можно с большой вероятностью избежать сердечного приступа. Магний, содержащийся в ягодах, снижает кровяное давление.

Клубника — отличный источник фолиевой кислоты, важного витамина для здоровья будущей мамы и развития ребенка. Фолиевая кислота играет ключевую роль в профилактике дефектов плода на ранних этапах беременности, передает NewsNN.

Турецкая клубника появилась на прилавках рынков и ярмарок Подмосковья уже в начале апреля, а ягоды, выращенные в Подмосковье, можно будет приобрести в июне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Потребление богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить риск многих болезней с возрастом — от сердца до мозга. Диетолог Лиза Ричардс назвала ягоду, которую нужно есть каждый день, чтобы предотвратить возрастные заболевания.