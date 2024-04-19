Эксперты назвали главный подвох безглютеновой диеты

Больным целиакией действительно нужно избегать глютена, но правда ли, что такая диета полезна всем? Начнем с того, что свежие фрукты, овощи, нежирные белки, молочные продукты и цельные злаки без глютена, такие как киноа и коричневый рис, полезны всем. Но эти продукты не содержат глютена по умолчанию.

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Отметка «без глютена» на упаковке продукта не делает его полезнее — по словам экспертов, многие обработанные продукты содержат множество стабилизаторов, крахмалов и прочих наполнителей, которые могут вызвать расстройство пищеварения сами по себе.

«Безглютеновые продукты могут содержать больше калорий, сахара и жиров при меньшем размере порции. Если вы не будете осторожны, то можете набрать вес на безглютеновой диете», — объяснила диетолог Синтия Келли в интервью HuffPost.

К тому же, нужно понимать, что употребление очищенных от глютена продуктов в качестве диеты для похудения может ударить по бюджету без каких-либо преимуществ для фигуры. Так, пачка безглютеновых макарон в среднем стоит около 200 рублей, тогда как обычных — минимум в два раза дешевле.