Семейный врач Кристин Нгуен из клиники Майо (крупный медицинский и исследовательский центр в США) рассказала изданию MedicalXpress, что отказ от мясных продуктов не приводит к дефициту питательных веществ и ухудшению иммунитета. Многие фитонутриенты, содержащиеся в растительной пище, могут даже повысить иммунную функцию.

По словам врача, ключевым фактором, обеспечивающим пользу веганской диеты, выступает сбалансированное употребление разных видов растительной пищи, а не факт отказа от продуктов животного происхождения. Орехи, фасоль и бобовые необходимо употреблять регулярно для обеспечения организма клетчаткой. При этом важно не забывать о растениях, богатых фитонутриентами.

Фитонутриенты — это группа биологически активных веществ, придающих фруктам и овощам специфический цвет, вкус и запах. К ним относятся каротиноиды, фитостеролы, фитоэстрогены, флавоноиды и хлорофиллы. Эти соединения облагают противовоспалительным и антиоксидантным действием (способностью защищать клетки организма от повреждений).

Нгуен отметила, что фитонутриентами богаты пигментированные (ярко окрашенные) овощи, фрукты и ягоды. Среди других их важных функций — предотвращение распространения патогенных микроорганизмов и раковых клеток, стимуляция выработки иммунных клеток крови, способность эффективно выводить из организма токсины. Это значит, что даже в условиях полного отказа от мясных продуктов при правильном растительном питании человеку не грозит недостаток питательных веществ и ослабление иммунной функции.

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