Врач рассказала о пользе донорства для организма

В неделю популяризации донорства крови руководитель Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор ответила на вопросы о донорстве. В частности, она развеяла миф о том, что регулярная потеря крови вредна для донора.

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Юлия Моор отметила, что существует много исследований, которые подтверждают – при нормальном физиологическом донорстве небольшая потеря крови полезна для организма, особенно для мужского. При небольшой кровопотере запускаются все механизмы восстановления, улучшается обмен веществ, более активно работает костный мозг.

«Кадровые доноры, которые сдают кровь 2-3 раза в год на протяжении всей жизни, не страдают инфарктами и инсультами. Это закономерность, которая прослеживается во всех странах, и объяснить которую никто толком не может. Скорее всего, это некая сосудистая реакция, более тренированные сосуды, тренированный организм», – цитирует врача zdrav.nso.ru.

Кроме того, если самим донорам требуется переливание компонентов крови после ДТП или операции, то они легко и быстро восстанавливают нормальные показатели и, как правило, им не нужно дополнительно переливать кровь – что также говорит о некой натренированности организма.

Риск развития анемии у доноров находится под контролем. Служба донорства работает в единой федеральной системе, где отслеживается количество донаций и перерывы между ними. Если их не соблюдать, запасы железа в организме могут уменьшиться, что приведёт к анемии. Для костного мозга вреда нет, потому что его ресурс по стволовым клеткам и по развитию клеток периферической крови огромен. Количества стволовых клеток достаточно, чтобы прожить тысячу лет: человек за свою жизнь не способен потратить тот ресурс костного мозга, который у него есть.