Диетологи назвали продукты, снижающие уровень холестерина в крови

Диетологи Джулия Зумпано и Эмили Кайл, специалист из Австралии по правильному питанию Рани Полак рассказали, какие продукты необходимо включить в рацион, чтобы снизить уровень холестерина. В первую очередь они указали на бобовые, орехи, авокадо, семена льна, лосось и а также оливковое масло.

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Специалисты отметили, что в этих продуктах содержится белок и клетчатка, а также полезные жиры, которые улучшают состояние крови, увеличивая в ее составе липопротеины высокой плотности.

Последние в свою очередь удаляют из организма избыток холестерина и обеспечивают эффективную переработку жиров.

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