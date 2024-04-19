Мануальный терапевт объяснил, почему опасно спать на животе
Некоторые любят спать на спине, другие предпочитают сон на боку или животе. Мануальный терапевт Тони Налда рассказал, почему последний вариант может быть опасен для здоровья.
Во-первых, такое положение может привести к напряжению мышц шеи и спины. А это, в свою очередь, способно спровоцировать мигрени, головные боли, защемление нервов.
Сон на груди выравнивает естественный изгиб позвоночника, что может вызвать боль в пояснице. Если у вас уже есть проблемы с шеей и спиной, сон в такой позе почти гарантированно усугубит их.
Во-вторых, положение на животе может затруднить глубокое дыхание, поскольку такая поза сжимает диафрагму. Это может привести к снижению потребления кислорода, что ухудшит качество вашего сна.
В-третьих, такая поза может спровоцировать проблемы с сердцем.
Сон на груди заставляет ваше тело работать больше, в том числе и сердце, поскольку, нажимая на грудь, вы затрудняете циркуляцию крови. Со временем это увеличивает риск сердечно-сосудистых проблем.
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