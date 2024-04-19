По словам врача-эндокринолога, диетолога сети клиник доказательной медицины Docmed Ольги Чухачевой, при правильном применении глутамат натрия может быть даже полезен. Например, его можно добавить в салат в качестве заправки. Тогда он поспособствует улучшению вкуса блюда и увеличению количества клетчатки в рационе.

Нутрициолог клиники DocDeti Елена Давыдова согласна с мнением, что заявление о вреде глутамата натрия не имеют под собой доказательной базы.

«Глутамат натрия содержит в три раза меньше натрия, чем поваренная соль», - рассказала специалист. Если его использовать вместе с солью, то можно на 40% снизить ее потребление, однако на вкусе это не отразится.

В результате человек съест меньше соли, которая вредит организму, если злоупотреблять ею, рассказали специалисты «Газете.ру».