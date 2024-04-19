Названы трагические последствия употребления даже малых доз водки

Регулярное употребление водки, даже в малых дозах, в течение трех — шести месяцев нанесет непоправимый урон психике человека, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, крепкое спиртное ухудшает зрение и координацию движений.

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Даже малые дозы водки, регулярно употребляемые в течение трех — шести месяцев, способны нанести непоправимый урон психологической и эмоциональной сферам человека, а также вызвать нарушения речи, слуха и координации движения. Возникнут частые головокружения, головные боли и другие трагические последствия, — добавил эксперт.

Собеседник отметил, что водка снижает эластичность тканей сердца и сосудов, провоцирует скачки артериального давления, а также вызывает тахикардию. Врач напомнил, что крепкий алкоголь ухудшает сократительную функцию миокарда.

На сердечно-сосудистую систему крепкий алкоголь тоже оказывает свое пагубное влияние. Эластичность тканей сердца и сосудов снижается, возникают скачки давления, тахикардия, сократительная функция миокарда нарушается, — подытожил Умнов.

Ранее Умнов заявил NEWS.ru, что злоупотребление вином разрушительно влияет на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, увеличивая частоту переломов. Он также отметил, что в красном вине содержатся вещества, провоцирующие головные боли и способствующие обезвоживанию.