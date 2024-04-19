Доктор рассказала, чем хорош ранний редис и какой - самый полезный

На рынках появился ранний редис. Это, пожалуй, первый "полноценный", выращенный на грядке, а не на гидропонике, овощ, который открывает сезон свежей зелени. Чем полезен редис? Какой лучше - острый и горьковатый или более сочный и нежный? Белые сорта или с ярко-красной кожицей? На вопросы "РГ" ответила врач-терапевт, кардиолог, диетолог, заведующая дневным стационаром клиники ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Зелетова.

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"Про редис мы говорим не просто так. Это один из самых ранних корнеплодов, которые мы можем получить уже в весенние месяцы, и, соответственно, один из самых свежих и богатых витаминами и микроэлементами овощей, благодаря тому, что вырастает он на обновленной, отдохнувшей за зиму, почве, - говорит Татьяна Залетова. - При этом это низкокалорийный продукт. В зависимости от сорта и условий выращивания он содержит всего от 15 до 20 килокалорий на 100 граммов. Соответственно, в нем минимальное количество углеводов, только 2-3 грамма, так как он практически не содержит сахара. А большой плюс редиса - для такой низкой калорийности в нем достаточно много клетчатки, около 1,5 грамма".

Клетчатки мы едим меньше, чем нужно, предупреждают диетологи, и салат из редиса с зеленью способен исправить эту ошибку.

"Именно употребление клетчатки является профилактикой большинства алиментарно-зависимых заболеваний: ожирения, сахарного диабета, неалкогольной жировой болезни печени и даже некоторых онкологических и ортопедических заболеваний", - поясняет эксперт.

Кроме того, при небольшой калорийности редис содержит много незаменимых минеральных веществ. Это, в частности, кремний и селен. "Эти микроэлементы способствуют синтезу гликозаминогликанов, то есть структурных компонентов коллагена, так важного для нашей кожи. Витамина С в редисе очень много - четверть суточной нормы в 100 граммах - он нужен для укрепления иммунитета. А витамин В12, которого там также довольно много, укрепляет нашу нервную систему", - отметила доктор Залетова.

Еще одно уникальное свойство редиса: в нем есть омега-3 и омега-6 ненасыщенные жирные кислоты.

"Что касается омега-3 и омега-6, то редис, конечно, полноценным источником их быть не может. Эти кислоты действительно входят в состав горчичного масла, которое есть в редисе, и именно оно придает ему определенный аромат и специфический вкус. Но их там, к сожалению, гораздо меньше, чем в некоторых других растительных продуктах - например, в льняном семени. И уж тем более по содержанию омеги-3,6 редис не может конкурировать с рыбой. И все-таки какое-то количество этих веществ редис может дать тем, кто в принципе не ест продукты животного происхождения. О количестве сказать сложно - оно зависит от того, насколько ранняя редиска, насколько терпкий у нее вкус. Кстати, на это можно ориентироваться: чем более острая, горькая редиска, тем больше в ней горчичного масла и, соответственно, больше омега-кислот", - советует доктор Залетова.

С чем лучше есть редиску?

Одно из уникальных свойств редиса - полезные вещества, которые в нем содержатся, включая омега-3 и минеральные компоненты, усваиваются организмом на 100%. Но для этого нельзя сочетать этот овощ с тяжелой пищей вроде большого куска мяса.

"Сочетать с мясом не надо (разве что в небольшом количестве в традиционной окрошке), лучше приготовить просто овощной салат", - отметила эксперт. Чем ярче - тем полезнее

Бывает редиска белого и разных оттенков красного цвета. Это зависит от содержания в кожице антоцианов.

"Антоцианы являются фитонутриентами или природными антиоксидантами. Это вещества, которые поддерживают наш ресурс по защите от оксидативного стресса - как внешнего (например, неблагоприятных факторов внешнего среды), так и внутреннего (при употреблении продуктов, загрязненных солями тяжелых металлов, при недосыпании или высокой физической нагрузки). То есть, чем больше мы едим ярких продуктов, тем активнее работает наша защитная система", - пояснила Татьяна Залетова. Кому нельзя есть редис?

Горчичное масло, которое придает редису его вкус и аромат, обладает бактерицидными и отчасти противовоспалительными свойствами. Оно помогает при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, используется при легких отравлениях, как глистогонное средство.