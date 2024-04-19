Гастроэнтеролог объяснила, кому ни в коем случае нельзя есть сырые овощи

Несмотря на то, что в овощах содержится много клетчатки, есть их в сыром виде рекомендуется далеко не всем. Так, людям с гастритом или язвой желудка сырые овощи противопоказаны. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

По словам, специалиста, людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки не стоить употреблять сырые овощи. «Ввиду повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке, расслабления нижнего пищеводного сфинктера, их употребление может привести к долгой, мучительной изжоге», — рассказала Евгения Мельникова «Газете.Ru».

Также, по ее словам, овощи в сыром виде могут привести к нарушению сокращений желудочного пузыря, из-за чего желчь становится гуще, и образуются камни. Поэтому рекомендуется употребление термически обработанных овощей для предотвращения негативных последствий, заключила Мельникова.

Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с URA.RU заявлял, что употребление овощей и фруктов, не прошедших термообработку, может привести к ожирению. Причиной тому является плохая усвояемость таких продуктов большинством людей.