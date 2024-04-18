Нарколог назвал оптимальное время для употребления кофе

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев объяснил, как кофе может влиять на состояние человека и в какое время лучше употреблять этот напиток.

— Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе, наоборот, усыпляет, — отметил Сараев в комментарии «Радио 1».

Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса, а также повысить давление. Марат Сараев добавил, что пить кофе натощак однозначно нельзя, потому что в нем есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, они могут вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке.

Эксперт посоветовал пить кофе через 10–15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться.

В свою очередь эксперт по питанию Эшли Тош добавила, что чрезмерное употребление кофе может иметь совершенно противоположный эффект, приводя к кофеиновому сбою, из-за чего человек чувствует усталость и нуждается в большем количестве кофе. Она также посоветовала не добавлять в напиток сахар, передает Царьград.

Гастроэнтеролог Сюань-Чжэн Ши из университета в Техасе с помощью эксперимента выяснил, почему происходит послабление стула после того, как человек выпьет чашку кофе утром. Об этом пишет издание The Mirror.