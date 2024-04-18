У кофе обнаружилось еще одно полезное свойство

Помимо бодрящего эффекта, кофе помогает контролировать вес, заявила сертифицированный диетолог из Нью-Йорка Лиза Янг. О еще одном полезном свойстве этого напитка она рассказала изданию Today.

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По словам Янг, исследование, проведенное в 2023 году, обнаружило, что люди, которые никогда не пили кофе или пили его редко, начинали худеть, как только включали напиток в свой ежедневный рацион. Диетолог указала, что авторы исследования не смогли объяснить, почему при употреблении кофе количество жира в организме сокращалось, но предположили, что это связано со способностью кофеина влиять на обмен веществ.

Янг полагает, что эффект может иметь и другое объяснение.

«Может быть, он снижает аппетит. Так уж получилось, что люди, которые любят кофе, с большей вероятностью будут физически активными. Возможно, у них больше энергии для прогулок или физических упражнений и это повлияло на результат», — говорит специалистка.

При этом Янг добавила, что чашка черного кофе действительно не навредит фигуре и даже принесет пользу. По словам специалистки, в напитке совсем нет жира, зато много калия и более 100 биологически активных веществ, в том числе мощных антиоксидантов, защищающих организм от воспалений.

«Но если добавить молоко и сахар, это полностью изменит все уравнение. Добавленные жиры и калории могут нейтрализовать любые плюсы напитка для здоровья», — предупредила Янг.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова призвала не выпивать более одной-двух чашек кофе в день. Она предупредила, что в больших количествах напиток вредит здоровью зубов и костей.

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