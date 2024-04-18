Врач перечислила обязательные ежегодные анализы

Обязательные ежегодные анализы перечислила в беседе с «Мослентой» руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

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«Многие болезни никак не дают о себе знать в течение многих лет — они не сопровождаются никакими характерными симптомами. Такие заболевания часто становятся случайной находкой. Так, например, часто происходит с повышенным уровнем холестерина — люди десятилетиями живут с ним, не подозревая, что с каждым годом риск развития инсультов, инфарктов, атеросклероза увеличивается. Подсчитано, что каждые 10 лет, прожитые с высоким холестерином, увеличивают шанс на инфаркт на 40 процентов», — сказала врач и отметила, что узнать уровень холестерина можно, сдав анализ крови для оценки липидного профиля.

Среди других исследований, которые важно сдавать на регулярной основе, Малиновская назвала общий анализ крови. Он поможет оценить общее состояние организма, наличие аллергических реакций и уровень иммунитета. Для оценки работы почек, печени и других органов необходим биохимический анализ крови, а для функционирования мочеполовой системы — общий анализ мочи. Анализ крови на сахар или на гликированный гемоглобин помогают оценить уровень сахара в крови и риск развития диабета. Врачи посоветовала также сдавать комплекс анализов для обследования щитовидной железы – Т4 и Т3 в свободной форме, ТТГ (тиреотропный гормон) для оценки функции этого органа, а также антитела к тиреопероксидазе и тиреоглобулину, присутствие которых указывает на аутоиммунный процесс, разрушающий эту железу.

Кроме того, важно регулярно делать кардиограмму, проверять зрение у офтальмолога, мужчинам старше 45 лет сдавать анализ на ПСА, а женщинам до 40 делать УЗИ молочных желез, а старше этого возраста — маммографию.

По словам врача, как правило специальной подготовки к сдаче анализов не требуется — большинство из них сдается после двух-трех часового голодания. Специальная диета накануне сдачи также не нужна. Однако есть ряд анализов, требующих более тщательной подготовки. Так, например, сдавать кровь на сахар нужно строго натощак — рекомендуется отказаться от еды на 8-10 часов. С этой точки более комфортным может стать сдача исследования на гликированный гемоглобин, длительное голодание перед ним не требуется. Другой анализ, к сдаче которого важно подойти ответственно — это оценка липидного профиля. Обилие жирной пищи за несколько дней до обследования могут серьезно исказить результаты анализа, подняв показатели до патологических.

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