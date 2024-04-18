Эксперты перечислили топ-10 продуктов с высоким содержанием йода

Йод в организме нужен для производства гормона щитовидной железы - тироксина. На его создание идет до 90 % потребляемого с пищей вещества. Тироксин регулирует обмен веществ, теплообмен в организме, деление и рост клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы. Именно от этого гормона зависит состояние нервной системы, а также эмоциональное и психологическое здоровье.

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Если в организме мало йода, то такое состояние называют гипотиреозом или йододефицитом. Человек становится забывчивым, снижаются внимание и реакция, появляются раздражительность и сонливость. Еще могут начаться проблемы с сердцем и сосудами. Кроме того, человек набирает вес и толстеет.

Если долго не восполнять дефицит йода, то ткани щитовидной железы начнут разрастаться.

Эксперты рекомендуют потреблять от 120 до 150 мкг йода в сутки ежедневно. А на деле человек получает в день только 40-80 мкг, то есть в 2-3 раза меньше положенного.

Восполнить дефицит йода можно с помощью продуктов. Специалисты советуют обратить внимание на клюкву, клубнику и чернослив. К примеру, в 100 г клюквы содержится примерно 350 мкг йода. Ее можно добавить в выпечку или салат.

Среди речных и морских деликатесов нужно выделить креветки и треску. Так, в 100 г морепродуктов почти 40 мкг йода, а в одной порции белой рыбы - около 110 мкг йода.

Богата этим микроэлементом и грудка индейки - из 100 граммов мяса можно получить 37 мкг нужного вещества. А также картофель - в одной средней штуке около 60 мкг йода, белая фасоль - в 100 г чуть больше 30 мкг и морская капуста - 300 мкг в 100 г.

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