Семь советов по сохранению мужского здоровья после 25 лет

Даже у молодых мужчин есть риск развития различных урологических болезней, поэтому озаботиться своим здоровьем нужно как можно раньше, предупредил врач Сергей Дорошенко в беседе с изданием «Доктор Питер». Он дал семь советов, первый из которых — регулярно посещать уролога после 25 лет. Также, специалист порекомендовал сдать анализ крови на уровень аэростатического специфического антигена.

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Дорошенко призвал не пренебрегать УЗИ органов мочеполовой системы и правильно питаться. Пятый совет специалиста — это добавить в свою жизнь физическую активность, а шестой — отказаться от вредных привычек. Напоследок врач добавил, что важным пунктом в профилактике урологических проблем является регулярная половая жизнь.

Проходить диспансеризацию и другие виды исследований после 25 лет рекомендуется раз в год, но все зависит от индивидуальных факторов риска и рекомендаций врача-уролога, — отметил Дорошенко.

Ранее уролог Александра Винникова предупредила, что мужчинам старше 50 лет следует ежегодно проверяться на рак простаты. Специалист подчеркнула, что обследование стоит проходить начиная с 45 лет, если рак предстательной железы был у родственников.