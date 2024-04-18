Врач развеяла миф об употреблении фруктов

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова заявила, что здоровый человек может употреблять фрукты в любое время суток. В беседе с радио Sputnik специалист развеяла миф о вреде употребления данных продуктов натощак.

По ее словам, здоровый человек может есть фрукты в любой момент: натощак, перед и после еды. Исключение составляют ананасы.

«Натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи — тогда он помогает пищеварению», — рассказала она.

Исключить фрукты из рациона следует людям с обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта, двенадцатиперстной кишки или тонкого кишечника. В таких случаях требуется максимально щадящая диета, отметила Белоусова.

«Также я бы не рекомендовала людям, у которых есть гастрит или язвенная болезнь с повышенной кислотностью, есть натощак кислые фрукты и ягоды, такие как клюква, облепиха, брусника, неспелые мандарины и, конечно же, ананас», — добавила специалист.

Употреблять натощак при повышенной кислотности следует бананы, так как это крахмалистый продукт, работающий как буфер и гасящий избыточную кислотность, заключила диетолог.

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