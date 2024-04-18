Эксперты рекомендуют сбавить темп тренировок

Благодаря фитнес-трекерам и соцсетям может сложиться впечатление, что хорошая тренировка — это такая, когда вам пришлось хорошенько пропотеть, а сердце готово вырваться из груди. Однако исследования показывают, что ходьба всего 21 минуту в день может снизить риск сердечных заболеваний на 30%, в то время такие «спокойные» физические упражнения, как йога, способны уменьшить хронические боли в спине и принести огромную пользу психическому здоровью.

По словам фитнес-инструктора Рагины Маккиссик, некоторые люди игнорируют упражнения низкой интенсивности и удивляются, почему они не получают желаемого результата от высокоинтенсивных кардиотренировок.

«Это происходит потому, что вы не позволяете своим мышцам в полной мере получать пользу от упражнений, которые выполняете, когда вы всегда стараетесь двигаться очень быстро и сосредоточены только на пульсе», — объяснила эксперт в беседе с HuffPost.

По словам специалистов, стремиться к максимальной частоте сердечных сокращений необходимо только профессиональным спортсменам, которым важно работать на пределе возможностей.

«Не заставляйте себя тренироваться с такой интенсивностью, чтобы тренировка была болезненной или не приносила удовольствия, поскольку это не будет залогом долгосрочного успеха», — советует Эндрю Джагим, исследователь в области спортивной медицины.

Тренировки с низкой интенсивностью включают ходьбу, упражнения со штангой, пилатес и некоторые виды танцев. Упражнения можно выполнять в своем собственном темпе, сосредоточившись на технике и дыхании.