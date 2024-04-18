Какие исследования проведут бесплатно для оценки репродуктивного здоровья у мужчин и женщин

С 2024 года в программе бесплатной диспансеризации появилось новое направление - оценка репродуктивного здоровья. Минздрав определил рамки репродуктивного возраста для женщин и мужчин - 18-49 лет и подготовил рекомендации, каким образом и с помощью каких исследований будут их обследовать в рамках программы госгарантий, то есть бесплатно для пациентов.

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Женщины смогут пройти эту часть диспансеризации в женской консультации либо у акушера-гинеколога в поликлинике по месту жительства (прикрепления). Также в Минздраве разрешили организовывать такое обследование с помощью мобильных бригад.

Как будет проходить первый этап

Во время первичного приема врача предлагается провести такие действия:

оценка репродуктивного здоровья с помощью специального вопросника- анкеты;

осмотр на гинекологическом кресле с забором биоматериала на исследование: 1) микроскопическое исследования мазка для выявления возможных инфекционных заболеваний, 2) цитологическое исследование для оценки риска рака шейки матки - один раз в три года в возрасте до 29 лет и один раз в пять лет - в возрасте 30-49 лет);

пальпация молочных желез на предмет раннего обнаружения мастопатии и опухолей;

консультация по репродуктивным вопросам.

По итогам диспансеризации врач определяет группу здоровья пациентки:

I группа - женщины, у которых нет хронических гинекологических заболеваний и факторов риска их развития;

II группа - женщины, у которых нет гинекологических заболеваний, но есть факторы риска: вредные привычки, хронические соматические заболевания, которые влияют на репродуктивную систему;

III группа - женщины с гинекологическими заболеваниями, которые требуют диспансерного наблюдения и лечения.

Второй этап диспансеризации

Проводится по результатам первого этапа - если состояние пациентки требует дополнительного обследования (если выявлены заболевания репродуктивной системы или есть подозрение на такие патологии).

еще раз выполняется анализ на расширенный список инфекций, передающихся половым путем (в том числе - вирус папилломы человека);

проводится УЗИ матки, придатков и яичников с оценкой количества фолликулов (яйцеклеток).

По итогам врач уточняет группу здоровья, при необходимости направляет к другим специалистам для дополнительного обследования (например, к врачу-онкологу), при поставленном диагнозе назначает лечение.

Диспансеризацию у мужчин проводит уролог. Еще до осмотра пациент заполняет анкету для оценки риска нарушений репродуктивного здоровья (отвечает на вопросы об образе жизни, имеющихся вредных привычках, перенесенных инфекциях, имеющихся хронических заболеваниях и т.д.).

Если у пациента выявляются проблемы - ему проводят внешний осмотр (физикальное обследование) и направляют на дополнительные исследования (микроскопический анализ биоматериала на наличие возбудителей инфекций; УЗИ предстательной железы и половых органов, в некоторых случаях выполняется спермограмма).

Например, врач оценивает особенности телосложения и половых органов, измеряет рост, вес, окружность талии, распределение волосяного покрова и т.д.

По итогам диспансеризации определяют группу здоровья:

I группа - мужчины, у которых нет заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития;

II группа - мужчины, у которых нет заболеваний репродуктивной системы, но есть факторы риска;

III группа - мужчины с заболеваниями репродуктивной системы или доказанным снижением фертильности.

В рекомендациях указано, куда направляют пациентов из каждой группы для дальнейшего обследования и лечения.

Между тем

Исследование показало: нужно повышать репродуктивную грамотность

Состоянием своего репродуктивного здоровья не удовлетворен каждый пятый житель России, причем женщины - чаще мужчин (24% и 16% соответственно). При этом во многих случаях люди (в первую очередь, мужская часть населения) пытаются решить свои проблемы самостоятельно, без помощи врача, и тем только усугубляют ситуацию. Это показало недавнее исследование, целью которого было выяснить, что знают россияне о репродуктивном здоровье и правильно ли о нем заботятся. Опросы на эту тему проводятся ежегодно вот уже девять лет, исследование организовано компанией "Гедеон Рихтер" и Аналитическим центром НАФИ. И хотя оно традиционно называется "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер", на самом деле уже не первый год в нем принимают активное участие и мужчины. В этом году в опросе приняли участие 3000 участников обоего пола - примерно поровну мужчин и женщин.

К сожалению, медицинская грамотность россиян (особенно, мужчин) оставляет желать лучшего, отмечают организаторы опроса. Например, в понятие "репродуктивное здоровье" мужчины прежде всего вкладывают свои представления о качестве и количестве секса в их жизни, они реже осведомлены о том, что бесплодие в паре может присутствовать из-за расстройства детородной функции потенциального отца. Женщины более объективны, они справедливо отмечают, что репродуктивное здоровье - это прежде всего возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Насколько распространена проблема?

Состоянием личного репродуктивного здоровья не удовлетворен каждый пятый россиянин. Чаще недовольство высказывают женщины: 24% против 16% мужчин, а также россияне с низким уровнем дохода (29%).

Самые распространенные проблемы, связанные с нарушением репродуктивного здоровья:

эмоциональные и психологические трудности,

ухудшение состояния здоровья в целом,

снижение физической активности,

нарушение сна,

сложности в отношениях с партнером.

Как решаются возникающие сложности?

При возникновении проблем с репродуктивным здоровьем женщины чаще, чем мужчины, идут по единственно правильному пути: прибегают к помощи врача. Тем не менее, так ответила лишь половина участниц опроса (49%), а среди мужчин - вообще только каждый четвертый (23%). К сожалению, очень часто для решения проблем в половой сфере люди прибегают к информации из интернета, советам друзей и знакомых, а иногда и знахарей, не имеющих медицинского образования.

Правда, столкнувшись со снижением половой функции, мужчины активнее корректируют свой образ жизни: переходят на здоровое питание, отказываются от вредных привычек, добавляют физические упражнения - об этом заявил каждый третий участник (36%).

"Подобные исследования дают нам представление о медицинской грамотности населения в этой теме. Ведь репродуктивное здоровье - это не константа, оно формируется на протяжении жизни под воздействием ряда факторов. Самостоятельная оценка своего состояния и умение предвидеть последствия возможных расстройств - это первый шаг к тому, чтобы обратиться за профессиональной помощью. Однако почти четверть опрошенных (23%) не смогли вспомнить, когда были последний раз у врача для диагностики состояния репродуктивного здоровья", - отметила директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

При этом, мужчины в случае репродуктивных проблем предпочитают обращаться к открытым источникам вместо того, чтобы идти к врачу. Молодое поколение в возрасте 18-23 лет также являются активными потребителями информации в сети.

"Поэтому необходимо повышать уровень экспертности информационного поля вокруг репродуктивного здоровья, в том числе подчеркивая важность обращения за профессиональной помощью", - подчеркнула эксперт.

К сожалению, женщины тоже далеко не всегда при возникновении сложностей идут к врачу. Каждая пятая участница призналась. что не предпринимает никаких действий для их устранения.

Какие существуют мифы о репродуктивном здоровье?

Самый распространенный миф - это суперважность интимной гигиены. Именно ее соблюдение назвали первостепенным фактором, влияющим на репродуктивное здоровье 88% мужчин и 93% женщин.

На самом деле это далеко не главное условие сохранения детородной функции.

Куда важнее грамотное половое поведение, защита от инфекций и правильная контрацепция. Но применение контрацепции как одно из важных условий для сохранения репродуктивного (и общего) здоровья назвали лишь 66% участников опроса и 72% участниц.

Причем речь тут не только об избежании нежелательной беременности и, следовательно, снижение риска аборта (который, как всем известно, самым пагубным образом влияет на женский организм и является частой причиной женского бесплодия). На самом деле роль современных комбинированных оральных контрацептивов (КОК) сегодня гораздо шире. Они не только позволяют паре планировать рождение ребенка, но и используются для профилактики и лечения многих недугов у женщин.

"Очень жаль, что не 100% мужчин и 100% женщин считают, что современные (я подчеркиваю это слово!) методы контрацепции являются доказанным фактором, способствующим сохранению и адекватной поддержке репродуктивного здоровья, - комментирует профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Мекан Оразов. - В начале этого года были опубликованы данные о том, что КОК могут применяться в рамках адресной поддержки репродуктивного здоровья. Их применение снижает риск возникновения рака молочной железы, рака яичников, способствует лечению эндометриоза. Но далеко не все женщины об этом осведомлены".

В нашей стране до сих пор у многих молодых людей нет навыка грамотного репродуктивного поведения, - считает профессор Оразов. В частности, молодые женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка, отдавая предпочтение получению образования и выстраиванию профессиональной карьеры. Конечно, современные репродуктивные технологии позволяют женщинам рожать и после 40 лет. Мекан Оразов рассказал, что у него были пациентки, которые благополучно родили ребенка в 48 лет. Но все-таки репродуктивное здоровье - слишком хрупкая штука, и каждой паре важно правильно оценить свой потенциал и свои желания.

Слова расходятся с делом?

Во время опроса 90% участников назвали важным сохранение репродуктивного здоровья. Но вместе с тем почти половина - 42% - обращались к медикам для диагностики своего состояния более года назад.

"Исследование показало, что россияне чаще всего используют два источника информации о репродуктивном здоровье: они узнают ее от медицинских специалистов (26%) и в Интернете, используя поисковые сервисы (25%). При этом больше половины респондентов - 69% - готовы получать достоверные сведения по данной теме от источников, которых считают авторитетными, - отмечает руководитель департамента коммуникаций "Гедеон Рихтер" в России Анна Похитонова. - Одна из возможностей - принять участие в социальном проекте "Неделя женского здоровья". Уже на протяжении девяти лет мы рассказываем о том, как заботиться о своем здоровье и почему необходимо хотя бы раз в год посещать врача-гинеколога - даже, если ничего не беспокоит".

Именно поэтому, отметил профессор Оразов, трудно переоценить важность включения специальных исследований и медицинских консультаций по оценке репродуктивного здоровья в программу диспансеризации.