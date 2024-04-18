Минздрав: Какие исследования проведут бесплатно для оценки репродуктивного здоровья у мужчин и женщин
С 2024 года в программе бесплатной диспансеризации появилось новое направление - оценка репродуктивного здоровья. Минздрав определил рамки репродуктивного возраста для женщин и мужчин - 18-49 лет и подготовил рекомендации, каким образом и с помощью каких исследований будут их обследовать в рамках программы госгарантий, то есть бесплатно для пациентов.
Женщины смогут пройти эту часть диспансеризации в женской консультации либо у акушера-гинеколога в поликлинике по месту жительства (прикрепления). Также в Минздраве разрешили организовывать такое обследование с помощью мобильных бригад.
Как будет проходить первый этап
Во время первичного приема врача предлагается провести такие действия:
- оценка репродуктивного здоровья с помощью специального вопросника- анкеты;
- осмотр на гинекологическом кресле с забором биоматериала на исследование: 1) микроскопическое исследования мазка для выявления возможных инфекционных заболеваний, 2) цитологическое исследование для оценки риска рака шейки матки - один раз в три года в возрасте до 29 лет и один раз в пять лет - в возрасте 30-49 лет);
- пальпация молочных желез на предмет раннего обнаружения мастопатии и опухолей;
- консультация по репродуктивным вопросам.
По итогам диспансеризации врач определяет группу здоровья пациентки:
- I группа - женщины, у которых нет хронических гинекологических заболеваний и факторов риска их развития;
- II группа - женщины, у которых нет гинекологических заболеваний, но есть факторы риска: вредные привычки, хронические соматические заболевания, которые влияют на репродуктивную систему;
- III группа - женщины с гинекологическими заболеваниями, которые требуют диспансерного наблюдения и лечения.
Второй этап диспансеризации
Проводится по результатам первого этапа - если состояние пациентки требует дополнительного обследования (если выявлены заболевания репродуктивной системы или есть подозрение на такие патологии).
- еще раз выполняется анализ на расширенный список инфекций, передающихся половым путем (в том числе - вирус папилломы человека);
- проводится УЗИ матки, придатков и яичников с оценкой количества фолликулов (яйцеклеток).
По итогам врач уточняет группу здоровья, при необходимости направляет к другим специалистам для дополнительного обследования (например, к врачу-онкологу), при поставленном диагнозе назначает лечение.
Диспансеризацию у мужчин проводит уролог. Еще до осмотра пациент заполняет анкету для оценки риска нарушений репродуктивного здоровья (отвечает на вопросы об образе жизни, имеющихся вредных привычках, перенесенных инфекциях, имеющихся хронических заболеваниях и т.д.).
Если у пациента выявляются проблемы - ему проводят внешний осмотр (физикальное обследование) и направляют на дополнительные исследования (микроскопический анализ биоматериала на наличие возбудителей инфекций; УЗИ предстательной железы и половых органов, в некоторых случаях выполняется спермограмма).
Например, врач оценивает особенности телосложения и половых органов, измеряет рост, вес, окружность талии, распределение волосяного покрова и т.д.
По итогам диспансеризации определяют группу здоровья:
- I группа - мужчины, у которых нет заболеваний репродуктивной системы и факторов риска их развития;
- II группа - мужчины, у которых нет заболеваний репродуктивной системы, но есть факторы риска;
- III группа - мужчины с заболеваниями репродуктивной системы или доказанным снижением фертильности.
- В рекомендациях указано, куда направляют пациентов из каждой группы для дальнейшего обследования и лечения.
Между тем
Исследование показало: нужно повышать репродуктивную грамотность
Состоянием своего репродуктивного здоровья не удовлетворен каждый пятый житель России, причем женщины - чаще мужчин (24% и 16% соответственно). При этом во многих случаях люди (в первую очередь, мужская часть населения) пытаются решить свои проблемы самостоятельно, без помощи врача, и тем только усугубляют ситуацию. Это показало недавнее исследование, целью которого было выяснить, что знают россияне о репродуктивном здоровье и правильно ли о нем заботятся. Опросы на эту тему проводятся ежегодно вот уже девять лет, исследование организовано компанией "Гедеон Рихтер" и Аналитическим центром НАФИ. И хотя оно традиционно называется "Индекс женского здоровья "Гедеон Рихтер", на самом деле уже не первый год в нем принимают активное участие и мужчины. В этом году в опросе приняли участие 3000 участников обоего пола - примерно поровну мужчин и женщин.
К сожалению, медицинская грамотность россиян (особенно, мужчин) оставляет желать лучшего, отмечают организаторы опроса. Например, в понятие "репродуктивное здоровье" мужчины прежде всего вкладывают свои представления о качестве и количестве секса в их жизни, они реже осведомлены о том, что бесплодие в паре может присутствовать из-за расстройства детородной функции потенциального отца. Женщины более объективны, они справедливо отмечают, что репродуктивное здоровье - это прежде всего возможность зачать, выносить и родить здорового ребенка.
Насколько распространена проблема?
Состоянием личного репродуктивного здоровья не удовлетворен каждый пятый россиянин. Чаще недовольство высказывают женщины: 24% против 16% мужчин, а также россияне с низким уровнем дохода (29%).
Самые распространенные проблемы, связанные с нарушением репродуктивного здоровья:
- эмоциональные и психологические трудности,
- ухудшение состояния здоровья в целом,
- снижение физической активности,
- нарушение сна,
- сложности в отношениях с партнером.
Как решаются возникающие сложности?
При возникновении проблем с репродуктивным здоровьем женщины чаще, чем мужчины, идут по единственно правильному пути: прибегают к помощи врача. Тем не менее, так ответила лишь половина участниц опроса (49%), а среди мужчин - вообще только каждый четвертый (23%). К сожалению, очень часто для решения проблем в половой сфере люди прибегают к информации из интернета, советам друзей и знакомых, а иногда и знахарей, не имеющих медицинского образования.
Правда, столкнувшись со снижением половой функции, мужчины активнее корректируют свой образ жизни: переходят на здоровое питание, отказываются от вредных привычек, добавляют физические упражнения - об этом заявил каждый третий участник (36%).
"Подобные исследования дают нам представление о медицинской грамотности населения в этой теме. Ведь репродуктивное здоровье - это не константа, оно формируется на протяжении жизни под воздействием ряда факторов. Самостоятельная оценка своего состояния и умение предвидеть последствия возможных расстройств - это первый шаг к тому, чтобы обратиться за профессиональной помощью. Однако почти четверть опрошенных (23%) не смогли вспомнить, когда были последний раз у врача для диагностики состояния репродуктивного здоровья", - отметила директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.
При этом, мужчины в случае репродуктивных проблем предпочитают обращаться к открытым источникам вместо того, чтобы идти к врачу. Молодое поколение в возрасте 18-23 лет также являются активными потребителями информации в сети.
"Поэтому необходимо повышать уровень экспертности информационного поля вокруг репродуктивного здоровья, в том числе подчеркивая важность обращения за профессиональной помощью", - подчеркнула эксперт.
К сожалению, женщины тоже далеко не всегда при возникновении сложностей идут к врачу. Каждая пятая участница призналась. что не предпринимает никаких действий для их устранения.
Какие существуют мифы о репродуктивном здоровье?
Самый распространенный миф - это суперважность интимной гигиены. Именно ее соблюдение назвали первостепенным фактором, влияющим на репродуктивное здоровье 88% мужчин и 93% женщин.
На самом деле это далеко не главное условие сохранения детородной функции.
Куда важнее грамотное половое поведение, защита от инфекций и правильная контрацепция. Но применение контрацепции как одно из важных условий для сохранения репродуктивного (и общего) здоровья назвали лишь 66% участников опроса и 72% участниц.
Причем речь тут не только об избежании нежелательной беременности и, следовательно, снижение риска аборта (который, как всем известно, самым пагубным образом влияет на женский организм и является частой причиной женского бесплодия). На самом деле роль современных комбинированных оральных контрацептивов (КОК) сегодня гораздо шире. Они не только позволяют паре планировать рождение ребенка, но и используются для профилактики и лечения многих недугов у женщин.
"Очень жаль, что не 100% мужчин и 100% женщин считают, что современные (я подчеркиваю это слово!) методы контрацепции являются доказанным фактором, способствующим сохранению и адекватной поддержке репродуктивного здоровья, - комментирует профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Мекан Оразов. - В начале этого года были опубликованы данные о том, что КОК могут применяться в рамках адресной поддержки репродуктивного здоровья. Их применение снижает риск возникновения рака молочной железы, рака яичников, способствует лечению эндометриоза. Но далеко не все женщины об этом осведомлены".
В нашей стране до сих пор у многих молодых людей нет навыка грамотного репродуктивного поведения, - считает профессор Оразов. В частности, молодые женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка, отдавая предпочтение получению образования и выстраиванию профессиональной карьеры. Конечно, современные репродуктивные технологии позволяют женщинам рожать и после 40 лет. Мекан Оразов рассказал, что у него были пациентки, которые благополучно родили ребенка в 48 лет. Но все-таки репродуктивное здоровье - слишком хрупкая штука, и каждой паре важно правильно оценить свой потенциал и свои желания.
Слова расходятся с делом?
Во время опроса 90% участников назвали важным сохранение репродуктивного здоровья. Но вместе с тем почти половина - 42% - обращались к медикам для диагностики своего состояния более года назад.
"Исследование показало, что россияне чаще всего используют два источника информации о репродуктивном здоровье: они узнают ее от медицинских специалистов (26%) и в Интернете, используя поисковые сервисы (25%). При этом больше половины респондентов - 69% - готовы получать достоверные сведения по данной теме от источников, которых считают авторитетными, - отмечает руководитель департамента коммуникаций "Гедеон Рихтер" в России Анна Похитонова. - Одна из возможностей - принять участие в социальном проекте "Неделя женского здоровья". Уже на протяжении девяти лет мы рассказываем о том, как заботиться о своем здоровье и почему необходимо хотя бы раз в год посещать врача-гинеколога - даже, если ничего не беспокоит".
Именно поэтому, отметил профессор Оразов, трудно переоценить важность включения специальных исследований и медицинских консультаций по оценке репродуктивного здоровья в программу диспансеризации.
"Диспансеризация дает возможность всем и бесплатно оценить свою репродуктивную функцию и принять соответствующие меры - скорректировать образ жизни, пройти курс лечения. Это важно не только для рождения желанного и здорового ребенка, но и для сохранения общего здоровья в паре, и здоровых супружеских взаимоотношений", - заключил доктор Оразов.