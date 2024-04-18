Четыре упражнения для просушки пресса

Проработка пресса — довольно непростой процесс, поэтому этой части тела необходимо уделить особое внимание при подготовке к лету. Мы поговорили с фитнес-гуру Алексеем Чернышевым, который подсказал нам несколько упражнений для качественной просушки пресса всего за пару недель.

© unsplash

«Книга»

Садимся на пол или коврик, ноги сводим вместе, при этом колени согнуты. Упираемся в пол руками. Далее выпрямляем ноги и поднимаем их от пола. Затем сгибаем ноги и подтягиваем колени к груди. Эксперт рекомендует повторять упражнение в три подхода по 30 секунд.

Выпрямление ног

Ложимся на коврик, руки располагаем под ягодицами. Ноги в это время выпрямлены и подняты вверх. Сгибаем ноги и медленно подтягиваем их к груди. Колени разводим в стороны, пятки прижимаем друг к другу. И снова повторяем упражнение в течение 30 секунд.

Наклон

Для гибкости позвоночника, которая необходима для поддержания крепкого пресса, важно регулярно выполнять следующее упражнение. Расставляем ноги на ширине плеч, выпрямляем спину и поднимаем плечи к ушам. Напрягаем пресс и наклоняемся вниз. Тянемся грудью к бедрам. Алексей советует держать спину максимально прямой для создания напряжения в мышцах. Задерживаемся в этом положении на несколько секунд и возвращаемся в исходное.

Планка

Одно из самых эффективных статических упражнений на все группы мышц. Немного корректируем упражнение, чтобы перевести его из статического в динамическое. Стоим в обычной планке, затем начинаем перебирать руками в обратном поправлении. Эксперт советует не спешить и выполнять упражнение максимально плавно. Повторять динамическую планку необходимо как минимум в три подхода.