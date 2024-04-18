Упражнения с гирей 16 кг в домашних условиях. Комплекс тренировок

«Вы когда-нибудь думали, что можно поддерживать себя в хорошей форме, тренируясь с гирей? Это правда! Такие занятия могут приносить множество пользы вашему здоровью и физической форме», - Надежда Ахметова, фитнес-тренер с 20-летним стажем работы.

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В чём польза тренировок с гирей?

Подумайте о гире как о большом, тяжёлом шаре с ручкой. Когда вы тренируетесь с ней, вы активируете множество мышц. Это помогает укрепить мышцы и сделать их более сильными.

Кроме того, тренировки с гирей могут улучшить работу сердца и лёгких, ведь когда вы двигаете снаряд, работаете над своей выносливостью. Ещё один плюс — с гирей можно сжигать калории. Это означает, что тренировки могут помочь вам сбросить лишний вес и поддерживать тело в хорошей форме.

А ещё тренировки с гирей могут быть весёлыми! Вы можете придумывать разные упражнения и создавать свои собственные тренировки. Отличный способ разнообразить вашу тренировку и делать её интересной.

Так что не стесняйтесь попробовать тренировки с гирей! Они могут принести вашему телу множество пользы и помочь вам почувствовать себя лучше и более здоровым.

Вот почему упражнения с гирей весом 16 кг подходят для тренировок дома:

Это удобно. Тренироваться дома быстрее и удобнее, чем ездить в спортзал. Вы сэкономите время и сможете тренироваться в любое время. Это эффективно. Упражнения с гирей работают с разными частями тела и помогают укрепить разные группы мышц. Не требуется много места. Гири маленькие и легко хранятся дома, не занимая собой пространство в квартире. Это экономично. Купить гирю — это одноразовые затраты, которые окупятся в долгосрочной перспективе, ведь вам больше не нужно будет платить за фитнес-клуб. Отличное жиросжигание. Упражнения с гирей — отличный способ потратить лишние калории, используя максимальное количество энергии. Это помогает сжигать жир и поддерживать здоровый вес.

Подготовка к тренировкам

Перед тем как начать тренироваться с гирей дома, важно убедиться, что ваше тело готово к этому. Вот что нужно сделать.

Убедитесь, что у вас нет никаких болей или проблем со здоровьем, которые могут помешать тренировке.

Если у вас есть какие-то заболевания или вы не занимались спортом долгое время, лучше пообщаться с врачом перед началом тренировок. Проверьте своё физическое состояние и уровень подготовки. Это поможет понять, какие упражнения с гирей вам подойдут. Убедитесь, что у вас есть всё необходимое для тренировки с гирей, например сама гиря и безопасное место для тренировки. Перед началом тренировки сделайте разминку, чтобы разогреть свои мышцы и суставы. Это поможет избежать травм и подготовит ваше тело к упражнениям.

Правила безопасного использования гири весом 16 кг дома

Изучите технику. Всегда следуйте безопасной технике выполнения упражнений. Если вы тренируетесь с неправильной техникой, то риск травм возрастает, особенно когда дело доходит до тяжёлых гирь. Постоянно повторяйте правильные движения, чтобы избежать неприятных последствий.

Контролируйте движения. Частая ошибка — неправильное опускание гири после выполнения упражнения. Важно не позволять спине сгибаться и не переносить вес на пальцы ног. Опускайте гирю подконтрольно, как будто собираетесь сделать ещё один повтор, и только потом расслабляйтесь.

Начните с лёгких весов. Если вы только начинаете заниматься с гирей, начните с небольшого веса и постепенно увеличивайте нагрузку, чтобы избежать перетренированности и травм.

Выберите безопасное место. Проводите тренировки на устойчивой и ровной поверхности, чтобы избежать падений и травм.

Слушайте своё тело. Если что-то болит или чувствуете дискомфорт во время тренировки, прекратите упражнение и отдохните.

Не бойтесь совершать ошибки. Если вы делаете что-то не так, не стесняйтесь проконсультироваться с тренером или найти информацию о правильной технике.

Основные упражнения с гирей 16 кг

Приседания с тягой к подбородку

Техника выполнения

Встаньте прямо, разведите стопы на ширину плеч и разверните носки в стороны.

Возьмите гирю обеими руками, сомкнув их вокруг ручки.

На вдохе медленно опуститесь в присед до параллели с полом, отводя таз назад. При этом гиря должна коснуться пола в нижней точке движения.

На выдохе плавно вернитесь в исходное положение, подтягивая гирю к подбородку локтями вверх на половине пути.

На вдохе повторите приседание, опуская гирю перед собой на прямых руках.

Важно следить за тем, чтобы спина оставалась прямой на протяжении всего упражнения.

Приседания-плие с гирей

В этом упражнении основной акцент делается на приводящие мышцы бедра (внутренняя часть) и ягодичные. Квадрицепс также активен, но в меньшей степени.

Техника выполнения

Расставьте ноги значительно шире плеч и разверните носки в стороны. Держите гирю опущенной перед собой — это облегчит удержание.

На вдохе медленно опуститесь, как будто садясь на стул. Колени должны быть направлены в том же направлении, что и носки, не сведены внутрь.

Достигнув комфортной глубины, начните подниматься на выдохе, разгибая колени и тазобедренные суставы.

Обратите внимание на правильную позицию спины и предотвратите её округление, а также убедитесь, что колени не выходят за носки.

Махи с гирей

Техника выполнения

Встаньте прочно, ноги расставьте на ширине плеч, носки смотрят прямо вперёд.

Начните раскачиваться вперёд-назад. Затем резко разогните колени и тазобедренные суставы, чтобы вытолкнуть гирю вперёд, поднимая её до уровня глаз.

На максимальной точке выдохните. Затем согните колени и тазобедренные суставы, опуская гирю под таз.

На нижней точке сделайте вдох и повторите движение.

Важно сохранять ровную спину во время выполнения упражнения.

Тяга гири в наклоне к поясу

Техника выполнения

Возьмите гирю в одну руку и встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Наклонитесь вперёд, держа спину прямой, плавно сгибая колени.

Опустите гирю вниз перед собой, пока рука полностью не вытянется.

Сильно сократите мышцы спины и верхнего плеча, чтобы поднять гирю к поясу.

Плавно опустите гирю вниз и повторите упражнение.

Выпады с одной гирей

Техника выполнения

Возьмите гирю обеими руками за ручку и держите её перед грудью, поднимите её на предплечье или же возьмите гирю в одну руку

Сделайте шаг назад одной ногой, сохраняя прямую спину.

Опуститесь вниз, сгибая обе ноги, пока заднее колено почти не коснётся пола, а переднее не опустится до параллели с полом.

Вернитесь в исходное положение, перекладывая вес на переднюю ногу.

Повторите упражнение на другую ногу.

Важно напрячь ягодицы, сохранять прямую спину и фиксировать взгляд на одной точке.

Становая тяга с гирей

Техника выполнения

Поднимите гирю, выпрямите спину, напрягите мышцы живота и ягодиц, не скругляя спину.

На вдохе отведите таз назад, сохраняя колени на месте. Руки должны быть свободно висящими, с прямыми локтями. Когда опуститесь вниз, коснитесь гирей пола.

На выдохе оттолкнитесь пятками, выпрямите ягодицы и спину, одновременно поднимая гирю к груди.

Выполняйте все движения без перерывов и одновременно.

Разгибание на трицепс с гирей из-за головы

Техника выполнения

Встаньте прямо, разведите ноги на ширину плеч.

Заведите гирю обеими руками за голову, ладони повёрнуты внутрь, а локти подняты.

Вдохните и медленно разогните руки, поднимая гирю вверх.

В верхней точке сделайте короткую паузу, напрягая трицепсы.

Выдохните и медленно вернитесь в исходное положение, опуская гирю за голову.

Скручивания лёжа на полу на мышцы пресса с гирей

Техника выполнения

Лягте на спину на пол, согните колени и поставьте стопы на пол, разместив их на ширине бёдер.

Возьмите гирю обеими руками и прижмите к груди. Руки должны быть расположены параллельно друг другу.

Медленно поднимите плечи и верхнюю часть спины от пола, напрягая пресс. Вдохните во время этого движения.

Сделайте паузу в верхней точке, когда ваш верхний корпус будет слегка поднят от пола.

На выдохе медленно вернитесь в исходное положение, опускаясь на пол, но не отпуская напряжения в прессе.

Повторите движение для заданного количества повторений или времени.

Важно контролировать движение и не использовать инерцию, чтобы максимально активизировать мышцы пресса.

Интервальная тренировка с гирей 16 кг

Интервальная тренировка с гирей — это набор упражнений с использованием гири. Это могут быть приседания, подтягивания, махи и другие движения, которые помогают укрепить мышцы и улучшить форму тела. Тренировка может длиться всего 20 минут, но это не включает время на разминку и заминку.

Из-за высокой интенсивности такие тренировки не рекомендуется проводить дольше 20-30 минут. Обычно для обычного человека достаточно 15 минут, чтобы получить эффективную нагрузку.

Вот интервальная тренировка с гирей в домашних условиях с использованием указанных упражнений.

Круг 1: Приседания и махи

Приседания с тягой к подбородку — 30 секунд. Махи с гирей — 30 секунд. Приседания-плие с гирей — 30 секунд. Отдых 1-2 минуты.

Круг 2: Тяга и выпады

Тяга гири в наклоне к поясу — 30 секунд. Выпады с одной гирей (поочерёдно на каждую ногу) — 30 секунд. Становая тяга с гирей — 30 секунд. Отдых 1-2 минуты. Расслабьтесь и растяните мышцы.

Круг 3: Работа с верхней частью тела

Разгибание на трицепс с гирей из-за головы — 30 секунд. Упражнение на мышцы пресса с гирей — 30 секунд. Отдых 1-2 минуты.

Повторите круги ещё 1-2 раза в зависимости от вашей физической подготовки. Не забывайте о правильной технике выполнения упражнений и обязательно проконсультируйтесь с тренером, если у вас есть какие-либо сомнения.

Рекомендации по планированию тренировок

Частота занятий. Начните с 3-4 тренировок в неделю. Это может быть, например, понедельник, среда, пятница и суббота.

Продолжительность тренировки. Начните с 20-30 минут на каждую тренировку и постепенно увеличивайте до 45-60 минут по мере улучшения физической формы.

Интервальные тренировки. Добавьте интервальные нагрузки 1-2 раза в неделю. Начните с 20-30 минут и увеличивайте время по мере прогресса. Интервальные тренировки помогают ускорить метаболизм и сжигать больше калорий.

Жиросжигание. Для максимального жиросжигания включайте в тренировки упражнения высокой интенсивности, такие как интервальные тренировки, и увеличивайте интенсивность тренировок по мере улучшения физической подготовки. Также обратите внимание на рацион питания, уменьшая потребление калорийных продуктов и увеличивая потребление белков, овощей и здоровых жиров.

Время суток. Выберите удобное время для тренировок, которое подходит вам лучше всего — утро, день или вечер.

Отдых. Не забывайте о важности отдыха. Отдыхайте по меньшей мере 1-2 дня в неделю, чтобы дать своему телу время восстановиться и нарастить мышечную массу.

Планирование. Создайте расписание тренировок заранее и придерживайтесь его. Это поможет вам оставаться на правильном пути и достигать ваших целей.

Следуя этому плану, вы сможете эффективно тренироваться в домашних условиях с гирей, сжигать жир и улучшать свою физическую форму.

Рекомендации по питанию для поддержания результатов

Следите за своим потреблением калорий, чтобы находиться в умеренном калорийном дефиците, если ваша цель — потеря веса. Уменьшайте потребление калорий постепенно в неделю для устойчивого и здорового снижения веса. Поможет дневник питания.

Включайте в свой рацион разнообразные продукты, богатые белком, углеводами и здоровыми жирами. Овощи, фрукты, злаки, бобовые, рыба и мясные изделия — отличные источники питательных веществ.

Предпочитайте комплексные углеводы, такие как цельнозерновые хлебы и макароны, картофель, фрукты и овощи. Они обеспечат вас энергией на тренировки и помогут контролировать уровень сахара в крови.

Пейте достаточное количество воды в течение дня, чтобы поддерживать гидратацию. Употребляйте около 2-3 литров воды в день или больше, если вы занимаетесь интенсивными физическими упражнениями.

Контролируйте размер порций, чтобы избежать переедания. Старайтесь есть медленно и слушайте свой организм, чтобы почувствовать насыщение.

Предпочитайте лёгкие углеводы и белки перед тренировкой для энергии, а после тренировки — углеводы и белки для восстановления и роста мышц.

Ограничьте потребление обработанных продуктов, сладостей и сахара, чтобы уменьшить калорийный приём и поддерживать здоровый образ жизни.

Важность систематических тренировок

Каждодневные тренировки в домашних условиях с гирей важны, потому что:

Постоянство даёт результаты. Чем чаще тренируешься, тем лучше. Регулярные тренировки помогают не терять интерес и силу в достижении своих целей. Если тренировки станут привычкой, выполнять их станет проще. Не нужно далеко ездить в зал, тренируясь дома, можно сэкономить время. Каждая тренировка приближает к целям.

Как получить удовольствие от тренировок с гирей

Попробуйте разные упражнения и выберите те, которые вам больше нравятся. Ставьте себе цели и следите за прогрессом, это мотивирует. Тренируйтесь с друзьями или семьёй, вместе веселее. Испытывайте разные тренировочные программы, чтобы не скучать.

Держите позитивный настрой и создайте уютную атмосферу для тренировок. Любимая музыка создаст особенный настрой! Главное — наслаждайтесь процессом и не забывайте о вашей цели!