Нарколог рассказал о связи никотиновой и кофеиновой зависимости

Психотерапевт, нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев рассказал о связи кофеиновой и никотиновой зависимости. Причём основывается такая зависимость на различных эмоциональных привязанностях.

По словам Сараева, каким бы образом кофеин не поступал в организм, в основе кофеиновой зависимости всегда связь с никотином. При этом на зависимость могут влиять и психоэмоциональные расстройства: тревожность, мнительность, депрессия. В таком случае от кофе необходимо отказаться полностью. Признаками кофеиновой зависимости являются неусидчивость, раздражительность, усиливающаяся тревога, учащённое сердцебиение или ощущается дискомфорт. И тогда от кофе стоит отказаться.

Сараев подчеркнул, что кофе нельзя пить при приёме некоторых лекарств, в том числе обезболивающих. Кофе неполезен при пониженном артериальном давлении и приёме соответствующих препаратов.

Также нарколог посоветовал пить кофе до 12:00, чтобы не было повышенной возбудимости и нарушения сна.

«Кто-то заваривает молотый кофе в зёрнах, кто-то делает это в сублимированном виде, кто-то, например, принимает напитки, содержащие кофеин (энергетики, газировку и т.д.). Здесь очень важный ингредиент — никотин. Он влияет на психоэмоциональное состояние тех людей, которые к нему привязаны», — объяснил врач.

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