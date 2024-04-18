Названы четыре продукта, которые нужно включить в рацион при повышенном давлении

Какие продукты стоит регулярно включать в свой рацион тем, у кого есть повышенное давление или предрасположенность к гипертонии, рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Так, вареный картофель способствует снижению давления за счет того, что в нем много калия. А калий выводит из организма воду. Благодаря этому картофель — легкое мочегонное средство. Лучше всего отварить картофель в кожуре, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

В сладком перце, как и в картофеле, также содержится немало калия, который важен для регуляции водно-солевого обмена в организме и нормальной работы мышц, в том числе сердечной. Кроме того, болгарский перец богат витамином С.

Врач добавила, что по сравнению с другими видами зелени петрушка — лидер по содержанию витамина С, а это мощный антиоксидант, что благоприятно действует в том числе и на сосуды. Также в петрушке содержатся пищевые волокна, которые помогают организму выводить избыток холестерина.

Пользу принесут свекла и свекольный сок. Сок из этого овоща делает сосуды более эластичными, ослабляет воспалительный компонент. Это снижает риски развития гипертонии и атеросклероза, передает aif.ru.

В свою очередь диетолог Майкл Мосли посоветовал исключить из рациона плавленый сыр, хлопья, сладкие йогурты, гранолу, чипсы, нарезной хлеб, бургеры. Он заявил, что исследования показали связь употребления этих продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом и гипертонией, передает «360».

Ученые из Канады установили, что присутствие в рационе человека достаточного количества фруктов, овощей, бобовых, орехов помогает уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.