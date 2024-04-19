Названы растения, улучшающие качество сна

Каждому организму необходим хороший и крепки сон, однако это не всегда возможно из-за стресса, недостатка кислорода или загрязнение воздуха в помещении. Однако, заявили эксперты, в этом могут помочь домашние растения, которые гарантированно улучшат качество сна и общее здоровье.

© Вечерняя Москва

Жасмин

Жасмин не только украшает интерьер своими цветами, но и обладает способностью очищать воздух от вредных веществ. Его аромат способствует расслаблению и улучшению циркуляции воздуха, что особенно важно для комфортного сна.

Каланхоэ

Каланхоэ не только очищает воздух, но и улучает качество кислорода, делая дыхание более легким. Его присутствие в спальне способствует глубокому и спокойному сну.

Ромашка

Хоть ромашка не является самым эстетичным растением, ее седативные свойства помогут вам расслабиться после напряженного дня и улучшить качество сна.

Гардения

От гардении исходят седативные вещества, создавая благоприятную атмосферу для сна. Единственное, что нужно помнить — за этим растением необходимо регулярно ухаживать, чтобы сохранить ее полезные свойства.

Лаванда

Аромат лаванды известен своими успокаивающим эффектом, потому это растение идеально подходит для спальни. Она поможет расслабиться перед сном и очистить мысли.

Филодендрон

Филодендрон — неприхотливое растение, которое не только улучшает качество воздуха, поглощая формальдегид, но и повышает уровень влажности, что способствует лучшему сну.

Папоротник

Мало кто задумывался о папоротнике как о средстве для улучшения сна, но его способность очищать воздух от вредных элементов, что делает его прекрасным выбором для спальни.

Спатифиллум

Спатифиллум — красивое растение, не только улучшающее дизайн помещения, но и фильтрующее воздух от различных вредных веществ, что особенно важно для здоровья и качества сна, сообщает Rsute.ru.

Эксперты назвали самые распространенные ошибки при уходе за комнатными растениями.