Названы польза и вред овсяного молока

Овсяное молоко является самой популярной альтернативой коровьему. Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках такого продукта.

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Если говорить о пользе, то овсяное молоко содержит важную для кишечной флоры клетчатку, обладает низкой калорийностью, а также содержит множество важных витаминов и минералов. Так, цинк и биотин в продукте способствуют росту волос и обеспечивают здоровье ногтей, полиценолы и антиоксиданты защищают клетки кожи от свободных радикалов и, таким образом, борются с морщинами, а также укрепляют естественную защиту организма. Кроме того, витамин D в овсяных хлопьях стимулирует выработку серотонина, который, в свою очередь, обеспечивает производство мелатонина, гормона сна.

У овсяного молока есть и недостатки. По сравнению с молоком животного происхождения в растительной альтернативе очень мало белка: в коровьем — 3,4 грамма на 100 миллилитров, а в овсяном — всего 0,6 грамма.

Грудничков тоже ни в коем случае нельзя кормить овсяным молоком. Оно не содержит достаточного количества витамина B12 и белков, необходимых младенцам и детям ясельного возраста для здорового развития.

Вероятно, самый большой недостаток, который необходимо учитывать, — это добавление растительного масла и сахара в овсяное молоко. При нагревании растительных масел до высоких температур могут образовываться вредные для здоровья трансжиры.