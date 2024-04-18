Нутрициолог Белоусова развеяла миф о вреде фруктов, съеденных натощак
Нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что мнение о вреде фруктов, съеденных натощак, всего лишь миф. Человеку со здоровым ЖКТ такой перекус вреда не принесет, отметила эксперт. Однако она сделала исключение для ананаса.
«В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи», - рассказала нутрициолог в эфире радио Sputnik.
Десерт в виде ананаса поможет улучшить пищеварение, добавила она.
Что касается людей с проблемами ЖКТ, им стоит ограничить употребление фруктов, а на время обострения болезни лучше вовсе от них отказаться. В частности, речь о клюкве, облепихе и бруснике, которые не стоит есть при гастрите.
Зато банан поможет снизить повышенную кислотность, рекомендовала диетолог.
Ранее Агапкин развеял популярный миф, согласно которому из-за промокших ног можно заболеть простудой. Также врач рассказал о фрукте, который поможет понизить артериальное давление и посоветовал есть тёмный шоколад, чтобы защитить сосудистую систему от тромбов. А учёные из Кентерберийского университета доказали, что с обеими задачами справляются любые аэробные тренировки.