Нутрициолог Белоусова развеяла миф о вреде фруктов, съеденных натощак

Нутрициолог Анна Белоусова рассказала, что мнение о вреде фруктов, съеденных натощак, всего лишь миф. Человеку со здоровым ЖКТ такой перекус вреда не принесет, отметила эксперт. Однако она сделала исключение для ананаса.

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«В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи», - рассказала нутрициолог в эфире радио Sputnik.

Десерт в виде ананаса поможет улучшить пищеварение, добавила она.

Что касается людей с проблемами ЖКТ, им стоит ограничить употребление фруктов, а на время обострения болезни лучше вовсе от них отказаться. В частности, речь о клюкве, облепихе и бруснике, которые не стоит есть при гастрите.

Зато банан поможет снизить повышенную кислотность, рекомендовала диетолог.

Ранее Агапкин развеял популярный миф, согласно которому из-за промокших ног можно заболеть простудой. Также врач рассказал о фрукте, который поможет понизить артериальное давление и посоветовал есть тёмный шоколад, чтобы защитить сосудистую систему от тромбов. А учёные из Кентерберийского университета доказали, что с обеими задачами справляются любые аэробные тренировки.