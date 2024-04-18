Названы главные признаки нестабильной работы иммунитета

На нестабильную работу иммунитета могут указывать слабость, частые простуды, быстрая утомляемость, а также аллергические и аутоиммунные заболевания, предупредила врач-педиатр Екатерина Морозова. В беседе с РИАМО специалист уточнила, что для поддержания здоровья важно правильно питаться, достаточно отдыхать, справляться со стрессами и заниматься спортом.

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"Для поддержания иммунитета рекомендуется следовать определенным правилам, включая правильное питание, полноценный сон, занятия спортом, управление стрессами, тщательное мытье рук и закаливание", — пояснила терапевт.

В условиях современного города укрепление и сохранение иммунитета необходимо. Он помогает сопротивляться различным возбудителям инфекционных заболеваний и обеспечивает защитные функции организма. Морозова добавила, что существуют два типа иммунитета: врожденный и приобретенный. Первый представляет собой врожденную способность организма обнаруживать и обезвреживать внешние вредные факторы, а второй помогает бороться с инфекциями, с которыми человек уже сталкивался раньше.

Аллерголог-иммунолог Эльвина Давлятова ранее рассказала, что частые болезни весной являются красноречивым признаком гиповитаминоза и проблем с иммунитетом. Кроме того, по ее словам, на дефицит витаминов могут указывать апатия и недосыпы, а также изменение цвета и структуры кожи.