Врачи назвали три продукта против депрессии

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявили, что употребление сыра, рыбы и чая из зверобоя снижает риск развития депрессии. Выпуск передачи, в котором медики назвали эти три продукта, доступен на платформе «Смотрим».

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Специалисты рассказали, что риск развития депрессии снижает употребление сыра, так как продукт является источником триптофана — аминокислоты, из которой в организме производится серотонин.

«Для того чтобы триптофан лучше действовал, надо утром примерно полчаса находиться при ярком освещении», — отметил Агапкин.

Другим продуктом против депрессии врачи назвали морскую рыбу, которая содержит омега-3.

«Употребление продуктов, богатых омега-3, действительно помогает немножечко снизить субъективные симптомы депрессивных состояний», — объяснила Макиша.

По словам медиков, снизить риск депрессии также помогает чай из зверобоя.

«В его составе есть биологические активные вещества, которые влияют на процессы на уровне мозга и действительно помогают немножечко успокоить психику, то есть такой легкий седативный, успокаивающий эффект есть у зверобоя», — пояснила диетолог и рекомендовала употреблять напиток вечером для улучшения качества сна.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов он назвал интерферон.