Врач дал совет, как избежать гиповитаминоза

Избежать гиповитаминоза можно при помощи максимально разнообразного рациона питания, сообщила РИА Новости эндокринолог Амина Кущетерова. По ее словам, это поможет организму получать все нужные витамины, макро- и микроэлементы.

© unsplash

"Необходимо расширять рацион, в котором должны быть следующие группы продуктов: молочные продукты, крупы и зерновые, мясо, рыба, овощи и фрукты", — обратила внимание врач.

Гиповитаминоз, то есть недостаточное поступление витаминов в организм, сегодня встречается достаточно часто, отметила Кущетерова. Телу человека также необходимы структурные элементы, куда входят кальций, фосфор, калий, хром, селен, йод и другие.

"Кальций содержится в молочных продуктах и лучше всего усваивается из молока, сыра и йогурта. Другими источниками являются некоторые зеленые овощи (брокколи), орехи", — проинформировала эндокринолог.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что частые простуды, ОРВИ, нарушения менструального цикла у женщин, бессонница могут указывать на нехватку витаминов. Например, вялость, низкая работоспособность, набор веса и хрупкость костей намекают на проблемы с усвоением витамина D, предупредила она.