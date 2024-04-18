Диетолог рассказала о вреде медикаментозного сброса лишнего веса

Эндокринолог и диетолог Надежда Фетисова рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» о вреде медикаментозного сброса лишнего веса. Она отметила, что использование препаратов для лечения диабета в новомодных диетах опасно для здоровья.

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Лекарства наносят вред желудочно-кишечному тракту, вызывая состояние токсикоза: тошноту, подташнивание, дурноту.

«Некоторые пациенты совершенно ничего не ощущают, а есть те, кто тяжело переносит и отказываются от них. Спектр переносимости их достаточно широк и все эти состояния - следствия действия препарата на моторику желудочно-кишечного тракта», - сказала врач.

Препараты от диабета и ожирения назначаются врачом. Специалист отслеживает состояние пациента и корректирует его лечение.

Второй метод похудения, который Фетисова рекомендует не применять – монодиеты, длящиеся недели или 10 дней. Они могут быть использованы для лечения тяжёлых аллергических состояний, аутоиммунных заболеваний, а для снижения веса бесполезны и даже вредны, поскольку организм лишается полезных веществ.

Хорошая стратегия, по словам диетолога, - это разгрузочные дни, один-два дня в неделю.

Продукты с высоким содержанием жиров, сахара и соли наносят вред здоровью.