Онколог предупредил об опасности шашлыка

Чрезмерное употребление шашлыка может быть опасно для здоровья, заявил онколог Сергей Родимов. Врач обратил внимание, что красное мясо повышает риск возникновения рака толстой кишки. Необходимо умеренно употреблять этот продукт, предупредил специалист.

Родимов посоветовал есть вместе с красным мясом продукты, богатые клетчаткой. Это позволит сбалансировать прием пищи, пишет «ФедералПресс».

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал малоподвижный образ жизни одной из причиной развития ряда заболеваний, в том числе рака, передает «Радиоточка НСН».