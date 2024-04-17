Тренер рассказала о самых травмоопасных упражнениях

Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина рассказала, какие упражнения считаются наиболее опасными.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что к первой группе относятся упражнения, при которых амплитуда движения суставов превышает физиологическую норму.

«К ним можно отнести, например, растяжку в позе «лягушки», когда под стопы подкладывают различные блоки. Могут быть опасны и различные упражнения на суставы рук. Например, если рука уходит за спину слишком сильно, сустав будто вытягивается со своего места, то есть амплитуда движения сустава превышает норму», — сказала эксперт.

По её словам, вторая группа — это почти любые упражнения в тренажёрном зале без контроля тренера.

«Особенно рискованны упражнения со штангой, где человек полностью контролирует работу инвентаря самостоятельно», — пояснила Бахтурина.

Кроме того, эксперт отметила, что самой частой ошибкой в любых тренировках является отсутствие разминки и заминки.

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