Врачи назвали самый полезный овощ

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала "Газете.ru", что брокколи — это один из самых полезных овощей.

— В 100 г брокколи содержится почти вся дневная норма витаминов С и K. Витамин С регулирует функции нервной системы, участвует в формировании устойчивости к стрессу и помогает работе нашей иммунной системы. Кроме того, витамин К необходим для свертывания крови и укрепления костной ткани — он повышает их плотность и снижает риск переломов, — отметила она.

Также капуста брокколи богата клетчаткой, кальцием, магнием и лютеином. Благодаря этому она насыщает организм, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и полезна для здоровья глаз. Брокколи содержит каротиноиды, которые отвечают за остроту зрения и повышают чувствительность глаз к яркому свету. Эти же вещества помогают нейтрализовать воздействие свободных радикалов, разрушающих сетчатку глаза.

Напомним, что самым полезным фруктом ранее назвали авокадо — он полезен для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.