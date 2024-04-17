Стоматолог усомнился в эффективности отбеливающих полосок

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков высказался об эффективности отбеливающих полосок.

«В отличие от профессионального отбеливания у врача стоматолога, отличного результата ждать не стоит. Они скорее «освежают» цвет зубов на два — три тона, но не отбеливают, так как концентрация активного геля существенно ниже», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если человек злоупотребляет курением или пьёт чай и кофе, то на зубах появляется налёт, который полоски отбелить не смогут.

Как отметил Лысенков, важно помнить, что к любому отбеливанию существуют свои противопоказания. К примеру, от полосок стоит отказаться при наличии кровоточивости дёсен, повышенной чувствительности зубов.

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