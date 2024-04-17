Сытное питание снижает тягу с сладкому

Включение в рацион большего количество насыщающих, белковых продуктов снижает тягу к сладкой и калорийной пище эффективнее, чем ограничительные диеты. Об этом британский диетолог Робби Паддик рассказал изданию Daily Mail.

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По мнению врача, целенаправленное стремление употреблять меньше сладкого и другой «неправильной» пищи может не давать эффективных результатов. Дело в том, что из-за строгих ограничений «запрещенные» продукты становятся еще более желанными. Такая реакция называется психологическим голодом.

Диетолог объяснил, что зачастую повышенная тяга к сладкому обусловлена не только психологическим голодом, но и физиологическим (настоящим). Реальная повышенная потребность организма в пище возникает как из-за дефицита питательных веществ, так и вследствие недостаточного объема порций.

Чтобы не злоупотреблять сладким, Паддик рекомендует сосредоточиться на употреблении хорошо насыщающих блюд, богатых белком. При этом полноценно питаться нужно как минимум трижды в день. Если желание съесть сладкое все равно возникает, диетолог советует немного подождать и попытаться понять, чем оно мотивировано.

Если тяга к пище, богатой сахаром, появляется из-за неумения справляться с негативными эмоциями, нужно установить таймер и выждать некоторое время (прежде чем есть). Каждый последующий раз время ожидания нужно увеличивать на одну-две минуты. Такое упражнение помогает переключить внимание на другие занятия и перестать «заедать» эмоции.

Ранее была названа неочевидная опасность сладкой пищи и напитков.