Терапевт посоветовала, как набрать вес без вреда для здоровья

Чтобы набрать вес без вреда для здоровья, необходимо делать это постепенно, посоветовала врач-терапевт Людмила Фролова. В разговоре с РИАМО специалист уточнила, что организм должен успевать адаптироваться. Оптимальный срок набора веса зависит от индивидуального метаболизма и изначальной массы тела.

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"Таким образом, для набора, к примеру, 5 кг потребуется примерно от 10 до 20 недель. Это позволяет набрать вес в основном за счет мышечной массы, а не жировых отложений", — пояснила Фролова.

Достичь оптимального веса можно при помощи правильного рациона, включающего жиры, углеводы и белки, физической активности и дополнительных калорий, которые можно получить при помощи напитков и плотных продуктов. Лучше есть часто, но маленькими порциями. Это позволит поддерживать постоянный приток калорий. Фролова уточнила, что белки лучше получать из мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Отдать предпочтение следует здоровым жирам, которые есть в рыбьем масле, семенах и орехах. Терапевт посоветовала добавить в рацион мойву, семена, кокосовое молоко, оливковое масло, творог, кукурузу, курицу, киноа, бананы и сыры.

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее рассказала, что основными причинами тяги к сладкому являются необходимость восполнить отсутствие энергии. По ее словам, также во время стресса организм может требовать сахар для повышения настроения.