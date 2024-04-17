Диетолог назвал подходящие продукты для полезного ночного перекуса

Не секрет, что есть перед сном — плохая идея. Но если ситуация безвыходная, вы твердо решили устроить внеплановый ночной прием пищи и даже способ Ляйсан Утяшевой не помогает, эксперты рекомендуют тщательно отбирать продукты для позднего ужина. Например, диетолог Фелиция Столер рекомендует употреблять продукты, содержащие все три основных макроэлемента — жиры, белки и углеводы.

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«Йогурт и творог — пример идеальных продуктов для употребления на ночь, поскольку они содержат все три макроэлемента, легко усваиваются, а это означает, что они проводят в желудке наименьшее количество времени и легко всасываются в кровь для поддержания уровня глюкозы в крови в течение ночи», — приводит слова эксперта NY Post.

Диетолог Бьянка Тамбурелло считает, что от ночного перекуса можно извлечь пользу, а не только лишь надеяться на быстрое переваривание пищи.

«Магний, содержащийся в орехах, семечках, шпинате и вишневом соке, может улучшить качество сна, так что вы будете чувствовать себя более отдохнувшими и быстрее заснете», — объяснила специалист.

В стоп-листе, к слову, — все, что содержит большое количество жира, сахара, специй, приправ и кислот. Да и вышеупомянутые продукты по ночам стоит употреблять в минимально возможных порциях.