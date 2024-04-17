Дерматолог рассказала о вреде антибактериального мыла

Несмотря на свою пользу антибактериальное мыло может быть вредным, поскольку из-за него может возникнуть дисбаланс микроорганизмов, рассказала LIFE.ru дерматолог Александра Филева. По ее словам, мыло принесет вред для здоровья, если использовать его на постоянной основе.

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"Регулярное использование антибактериальных средств способно привести к дисбиозу — нарушению баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами. В этом случае естественная защита кожи ослабевает, а микробы переходят к неконтролируемому росту, повышая риск инфекционного воспаления", — объяснила дерматолог.

Врач отметила, что долгое использование антибактериального мыла способствует развитию «супербактерий», микроорганизмов, на которые не действуют стандартные антибактериальные препараты. По данным ВОЗ, устойчивость к противомикробным препаратам может стать причиной летального исхода даже от обычных инфекций и маленьких травм.

Ранее дерматолог-косметолог Наталия Гулакова рассказала, что обычное мыло нельзя назвать подходящим средством для очищения при умывании, так как в результате снижаются защитные свойства кожи лица. По ее словам, регулярное использование мыла может вызвать покраснение, сухость и повышенную чувствительность к солнцу, ветру и перепадам температуры.