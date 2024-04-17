Гастроэнтеролог Утюмова назвала наиболее полезный овощ

Наиболее полезным овощем является брокколи. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова.

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По ее словам, в 100 граммах этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и K. Витамин С регулирует функции нервной системы, активирует деятельность эндокринных желез. Еще он участвует в формировании устойчивости к стрессу. Благодаря антиоксидантным свойствам витамин С также помогает работе иммунной системы.

Витамин К нужен для свертывания крови и укрепления костной ткани — он повышает ее плотность, укрепляет и таким образом снижает риск переломов. А кальций и магний, которыми также богата брокколи, необходимы для формирования костной ткани.

— В этом овоще также содержится много клетчатки, поэтому она насыщает организм и улучшает работу ЖКТ. Еще брокколи является источником лютеина, он важен для здоровья глаз и капилляров, — заключила Утюмова в беседе с «Газетой.ру».

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве» о важности восполнения дефицита витаминов в организме после зимы. По ее словам, недавно начались исследования, которые продемонстрировали, что ранее рекомендованные нормы количества витамина D в организме были занижены.