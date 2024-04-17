Четыре лучших упражнения в зале на руки для девушек

Эти элементы помогут проработать бицепс, трицепс и дельты.

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Когда мы говорим о накачанных и сильных руках, то чаще всего имеем в виду дельты, трицепс и бицепс. Эти три мышцы располагаются в зоне плеча, для их увеличения и рельефности необходимо выполнять определённые упражнения. О том, какие движения нужно включать в тренировку девушке для гармоничного развития рук и как делать это правильно, и пойдёт речь.

«Упражнения на руки – важная часть тренировок не только для мужчин, но и для девушек», - Татьяна Павловская.

Зачем нужны тренировки рук девушке?

По сравнению с мужчинами у женщин верхняя часть тела развита меньше, поэтому ей стоит уделять особое внимание. Подтянутые мышцы рук позволят гораздо проще справляться с бытовыми задачами, да и чувствовать вы себя будете лучше.

Существуют три основные причины для выполнения упражнений для рук:

Укрепление мышц. Регулярные тренировки укрепляют мышцы рук, делая их более сильными. Повышение общей выносливости. Тренировки на руки улучшают общую выносливость организма. Формирование красивой фигуры. Развитие мышц рук помогает создать красивую и подтянутую форму. Сосредотачиваясь на развитии мышц верхней части тела, вы сможете создать более гармоничную фигуру.

Противопоказания

Если вы сомневаетесь или подозреваете о возможном запрете занятий, стоит обратиться к специалисту. Любые медицинские противопоказания, которые рекомендуется обсудить с врачом или тренером перед началом новой программы, могут стать ограничением. Среди самых частых противопоказаний встречаются:

Травмы или болезни рук, такие как артрит или повреждения суставов. Остеопороз или другие заболевания костей, которые могут усугубиться при выполнении упражнений с использованием отягощений. Проблемы с сердцем или органами дыхания, которые могут усугубиться при выполнении интенсивных упражнений. Беременность или послеродовой период, когда некоторые упражнения могут быть нежелательными или опасными.

Как заниматься?

Обратите внимание, что лучше выполнять две-три комплексные тренировки в неделю на мышцы верхней части тела. Это позволит добиться её гармоничного развития. Сочетайте изолированные упражнения на руки с движениями на спину и грудь. Каждый подход состоит из 10-15 повторений, между ними необходимо делать перерыв на 30-60 секунд.

Для подготовки к тренировке нужно выполнить разминку для уменьшения риска травм. Подойдёт обычная суставная гимнастика в сочетании с небольшим комплексом растяжки.

Если есть желание работать с весом, не стоит сразу хвататься за тяжёлые гантели. Повышать нагрузку необходимо постепенно: начните с просто ощутимого веса, а по мере улучшения физической формы увеличивайте его.

Ниже несколько базовых упражнений на руки для девушек в зале.

Отжимания

Это классическое упражнение, которое комплексно развивает мышцы рук и верхней части тела. Оно также благоприятно влияет на работу суставов.

Техника выполнения

Лягте на пол, положите ладони на уровне плеч. Оттолкнитесь ладонями от пола и поднимите корпус вверх. Вторая опора – носки. Выпрямите спину, распределите вес на ладони и носки. Опуститесь вниз, сгибая локти до угла примерно в 45 градусов. Локти движутся назад. Затем медленно поднимитесь в исходное положение.

Выполните 12-15 повторений.

Сгибание на бицепс

Основная нагрузка ложится на двуглавую мышцу руки, также включаются плечевая и плече-лучевая мышцы.

Техника выполнения

Возьмите в каждую руку гантель нужного веса. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, спина прямая. Расположите гантели вдоль тела, ладони поверните вперёд. Медленно сгибайте руки в локтях, поднимая гантели к плечам. Движение должно быть контролируемым и плавным. Плечо не двигается. Напрягайте бицепсы в верхней точке движения, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Выполните 12-15 повторений.

Разведение гантелей в стороны

Во время движения хорошо прорабатываются дельтовидные мышцы и мышцы спины. Вращательная манжета плечевого сустава укрепляется, это уменьшает риск травм.

Техника выполнения

Возьмите гантели в руки. Расположите их вдоль тела, ладони должны быть повернуты к телу. Спина прямая, напрягите корпус. Медленно поднимайте гантели в стороны до уровня плеч. Локти слегка согнуты. Напрягайте дельтовидные мышцы в верхней точке, затем медленно вернитесь в исходное положение, контролируя движение.

Выполните 12-15 повторений.

Французский жим лёжа

Основная нагрузка направлена на трицепсы, которые включаются в работу во время разгибания. Делать это упражнение можно как с гантелями, так и со штангой.

Техника выполнения

Лягте на скамью, возьмите гантели узким хватом (ладони повёрнуты друг к другу). Руки вытяните над собой. Плечи расправлены. Осторожно опустите гантели за голову, сгибая локти. Важно контролировать движение и не допускать излишнего разгибания запястий. Плечо старайтесь не сдвигать. Напрягите трицепсы и медленно поднимите гантели обратно к исходной позиции, выпрямляя руки.

Выполните 12-15 повторений.

Помните, что важно сохранять правильную технику выполнения упражнений и не перегружать себя. Для достижения цели нужно регулярно прикладывать усилия, а не стараться сделать всё за одно занятие.