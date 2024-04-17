Врачи назвали метод избавления от живота без диет

Врачи рассказали о способе, который поможет избавиться от гормонального живота. С таким явлением чаще всего сталкиваются женщины в менопаузе, объяснили сотрудники информационного агентства Stavropol.Media.

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По словам экспертов, из-за снижения уровня эстрогена в крови жир усиленно откладывается на животе. Если причина объемной талии в нарушении выработки гормонов, врачи рекомендуют придерживаться активного образа жизни и при необходимости записаться на консультацию к специалисту, который назначит гормональную терапию.

Гормональный живот также появляется из-за хронического стресса. Поэтому специалисты советуют бороться с этим состоянием.

Инсулиновая резистентность тоже часто становится причиной увеличения жировых отложений вокруг живота. Здесь избавиться от живота помогут отказ от вредных пищи, а также физическая активность.

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