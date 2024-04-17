Как восполнить нехватку витаминов в организме весной? Советы диетолога

После зимы важно помочь организму восстановить необходимое количество витаминов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, прежде всего следует обеспечить организм витамином D, который участвует во многих обменных процессах, отвечает за работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем. Поможет в этом печень трески.

«Достаточно есть ее пару раз в неделю по чайной ложечке. Также витамин D есть и в жирной селедке. Но она должна быть либо малосоленая, либо свежемороженая», – объяснила Соломатина.

В селедке, печени трески или скумбрии также имеется комплекс полезных жирных кислот омега-3, необходимый для профилактики атеросклероза и нарушения кровообращения. Пополнить запас таких кислот поможет и включение в ежедневный рацион льняного или оливкового масла.

Для улучшения кровообращения организму необходимо вещество кверцетин. Высокая концентрация этого вещества имеется в яблоках.

«В нашем ежедневном рационе обязательно должно присутствовать полкило овощей-фруктов. Их нужно есть пять раз в день. Например, с утра съели омлет с овощами. На перекус – яблоко. В обед – овощной суп. Ужин с салатом. На полдник – фрукты», – посоветовала эксперт.

Важно также включать в пищу продукты, содержащие йод – например, морскую капусту и болгарский перец. А поддержать уровень витамина С помогут цитрусы и зелень.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что замороженные овощи, фрукты и ягоды хорошо заменяют весной свежие продукты.