Как восполнить нехватку витаминов в организме весной? Советы диетолога
После зимы важно помочь организму восстановить необходимое количество витаминов. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, пишет «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, прежде всего следует обеспечить организм витамином D, который участвует во многих обменных процессах, отвечает за работу сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной систем. Поможет в этом печень трески.
«Достаточно есть ее пару раз в неделю по чайной ложечке. Также витамин D есть и в жирной селедке. Но она должна быть либо малосоленая, либо свежемороженая», – объяснила Соломатина.
В селедке, печени трески или скумбрии также имеется комплекс полезных жирных кислот омега-3, необходимый для профилактики атеросклероза и нарушения кровообращения. Пополнить запас таких кислот поможет и включение в ежедневный рацион льняного или оливкового масла.
Для улучшения кровообращения организму необходимо вещество кверцетин. Высокая концентрация этого вещества имеется в яблоках.
«В нашем ежедневном рационе обязательно должно присутствовать полкило овощей-фруктов. Их нужно есть пять раз в день. Например, с утра съели омлет с овощами. На перекус – яблоко. В обед – овощной суп. Ужин с салатом. На полдник – фрукты», – посоветовала эксперт.
Важно также включать в пищу продукты, содержащие йод – например, морскую капусту и болгарский перец. А поддержать уровень витамина С помогут цитрусы и зелень.
Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что замороженные овощи, фрукты и ягоды хорошо заменяют весной свежие продукты.