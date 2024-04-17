Гастроэнтеролог Успенский назвал способы похудения к лету

Для того, чтобы быстро сбросить лишний вес, необходимо соблюдать несколько правил, рассказал в разговоре с «Доктором Питером» главный гастроэнтеролог Петербурга Юрий Успенский.

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В частности, специалист рекомендовал отказаться от хлеба, макарон и картофеля, сладкой, легко усваиваемой пищи. Вместо этих продуктов врач посоветовал чаще употреблять мясо, тушеные и вареные овощи.

Также Успенский отметил привычку объедаться, когда прием пищи не прекращается даже тогда, когда человек чувствует сытость.

«В желудок может помещаться до 8 кг еды. Часто люди для того, чтобы почувствовать сытость, начинают заполнять желудок», - рассказал гастроэнтеролог.

Чтобы избавиться от привычки есть большие порции, Успенский рекомендовал класть в тарелку меньше еды, а чувство голода «глушить» зелеными яблоками, нежирным кефиром, зеленым чаем.

При этом он подчеркнул, что важно пережевывать пищу и медленно есть.

Напомним, диетолог Майкл Мосли считает, что тем, кто борется с лишним весом, необходимо полностью отказаться от сладких каш, особенно быстрого приготовления, выпечки и сладких газированных напитков. Также он уверен, что употребление хлеба, йогуртов и плавленых сыров стоит ограничить.