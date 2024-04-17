Продукты, которые продлевают жизнь

Овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. Она пояснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от различных заболеваний.

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Злаки и бобовые содержат клетчатку, белок, железо и другие полезные вещества, которые способствуют нормализации обмена веществ и улучшают пищеварение. Орехи и семена богаты здоровыми жирами, белком, витаминами и минералами, которые помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже рака, — сказала Лазуренко.

Диетолог отметила, что богатая омега-3 жирными кислотами рыба благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему и мозговую активность. Также продлить жизнь поможет зеленый чай. Находящиеся в составе напитка мощные антиоксиданты помогают защитить клетки от повреждений и замедлить процесс старения, подытожила врач.

Ранее Лазуренко заявила, что идеальными вариантами для перекуса на работе станут овощные салаты, блюда из сыра или отварное мясо. Эксперт отметила, что подобный прием пищи не должен заменять полноценный обед.