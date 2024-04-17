Названы продукты, от которых не нужно отказываться при похудении

Названы продукты, от которых точно не нужно отказываться при похудении
Для похудения важно пересмотреть список продуктов, которые вы употребляете. The Nutrition Twins рассказали, от какой пищи при снижении веса лучше не отказываться.
Вкусные сливочные продукты. Главное — добавить в рацион здоровые варианты такой пищи. Так вы не будете чувствовать себя обделённым и сможете продолжать худеть.
Сладкие декадентские десерты. Секрет долгосрочного снижения веса в том, чтобы включать в рацион и любимые блюда.
Арахисовое масло. Оно содержит белок и клетчатку, поэтому хорошо насыщает. Исследование, опубликованное в 2022 году в журнале Nutrients, показало, что двухразовый приём пищи со слегка солёным арахисом может способствовать потере веса, снижению кровяного давления и улучшению показателей уровня сахара в крови натощак.
Картофель. Варёный картофель занимает первое место в Индексе сытости. Кроме того, в нём есть ингибитор протеиназы 2 (PI2) — белок, способный подавлять аппетит. Старайтесь за один приём пищи съедать не более 85 г картошки.
Горькая листовая зелень. Это зелень одуванчика, рукколы или кресс-салата. Она содержит много клетчатки и мало калорий.
Зелёный чай. Этот напиток успокаивает, помогает уменьшить чувство голода. Также было доказано, что благодаря этому чаю организм сжигает больше калорий.
Жирная рыба. Лосось и сардины — один из лучших источников белка. За счёт жиров омега-3 вы будете чувствовать себя сытым и избежите тяги к еде. Также омега-3 помогают бороться с воспалениями, что затрудняет потерю веса. Научно доказано, что жирная рыба снижает уровень висцерального жира.
Острый перец (капсаицин). Исследования показывают, что капсаицин повышает выработку GLP-1, то есть гормона для обуздания голода. Кроме того, это вещество увеличивает жигание жира и расход энергии, может помочь избавиться от жира на животе.
Гороховый протеиновый порошок. Он даёт белок и клетчатку, благодаря чему вы будете чувствовать сытость. Также у вас появится больше энергии и стабилизируется уровень сахара в крови.
Красная/фиолетовая капуста. Она содержит антиоксиданты глюкозинолаты, которые помогают снизить уровень воспаления, клетчатку и фитостеролы, поддерживающих в норме микробиом кишечника.
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