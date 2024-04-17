Названа безопасная для здоровья доза кофе в день

Нутрициолог Елена Владимирова рассказала, что здоровый взрослый человек в день может выпивать четыре чашки кофе американо.

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«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека - это четыре чашки американо, а для беременных - две чашки в день. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать: бессонницу, дрожь, тревогу, быстрый сердечный ритм, изжогу, тошноту и головную боль», - цитирует специалиста РИА Новости.

При этом, указала нутрициолог, реакции организма на кофеин индивидуальны. Они зависят от генетических особенностей метаболизма кофеина. То есть, кому-то будет нормально и от четырех выпитых чашек, а кому-то и после одной обеспечены неприятные ощущения и бессонница.

«Поэтому не рекомендуется пить кофе во второй половине дня людям с нарушением сна», - уточнила Владимирова.

Кстати, известно, что кофе может вызвать краткосрочное повышение артериального давления. Также кофеин воздействует на надпочечники, которые синтезируют больше адреналина.

«При пониженном давлении от кофеина может улучшиться самочувствие. Но если есть гипертония, следует проконсультироваться с врачом, либо сократить его потребление до двух чашек в день», - рассказала нутрициолог.

Более того при повышенном давлении не стоит пить напитки с кофеином перед тренировками, активностью, посещением бани и сауны.