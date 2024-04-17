Без тревоги и изжоги: сколько кофе можно выпить без вреда для здоровья

Без тревоги и изжоги: врач рассказала, сколько кофе можно выпить без вреда для здоровья
В день без вреда для самочувствия здоровый человек может выпить четыре чашки кофе. Беременным женщинам лучше ограничиться двумя чашками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Елену Владимирову.
«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека – это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать бессонницу, дрожь, тревогу, быстрый сердечный ритм, изжогу, тошноту и головную боль», – приводит источник слова эксперта.
Она добавила, что реакция разных людей на кофе зависит от особенностей метаболизма кофеина. У кого-то вещество в организме распадается быстро, часа за два. Таким людям можно выпить в день четыре чашки напитка. Если же метаболизм кофеина длительный, то человеку может хватить и одной чашки для бессонницы и неприятных ощущений. Людям с нарушениями сна лучше отказаться от кофе во второй половине дня.
Любителям напитка стоит учитывать, что кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов в кишечнике и головном мозге и расширение всех сотальных. Поэтому после употребления напитка у человека может подняться артериальное давление. Для гипотоников это полезно, а гипертоникам не стоит употреблять кофе перед занятиями спортом, посещением бани сауны и т. д.