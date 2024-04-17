Без тревоги и изжоги: сколько кофе можно выпить без вреда для здоровья

В день без вреда для самочувствия здоровый человек может выпить четыре чашки кофе. Беременным женщинам лучше ограничиться двумя чашками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на нутрициолога Елену Владимирову.

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«Относительно безопасная доза кофе для взрослого, здорового человека – это четыре чашки американо, а для беременных две чашки в день. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать бессонницу, дрожь, тревогу, быстрый сердечный ритм, изжогу, тошноту и головную боль», – приводит источник слова эксперта.

Она добавила, что реакция разных людей на кофе зависит от особенностей метаболизма кофеина. У кого-то вещество в организме распадается быстро, часа за два. Таким людям можно выпить в день четыре чашки напитка. Если же метаболизм кофеина длительный, то человеку может хватить и одной чашки для бессонницы и неприятных ощущений. Людям с нарушениями сна лучше отказаться от кофе во второй половине дня.

Любителям напитка стоит учитывать, что кофеин вызывает сужение кровеносных сосудов в кишечнике и головном мозге и расширение всех сотальных. Поэтому после употребления напитка у человека может подняться артериальное давление. Для гипотоников это полезно, а гипертоникам не стоит употреблять кофе перед занятиями спортом, посещением бани сауны и т. д.