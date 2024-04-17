Главные ошибки при выполнении ягодичного моста

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала главные ошибки, которые допускают люди при выполнении ягодичного моста. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По ее словам, самой частой ошибкой является упор на шею.

«В этом упражнении упор идет на центр лопаток, а шея должна быть расслаблена. Если напрягать ее, есть риск получения травм. Кроме того, не следует забывать про пресс, он должен быть напряжен. Также важно следить за балансом, не переваливаться на одну сторону», — объяснила она.

Еще одной ошибкой Соболь назвала большую скорость выполнения упражнения. По ее словам, для достижения результата лучше использовать разный темп: от среднего к медленному.

«Кроме того, важно зафиксировать таз в верхней точке на две-три секунды, а затем медленно опустить его. Так вы лучшее задействуете ягодицы. Бросать таз вниз нельзя, есть риски травм поясницы», — отметила эксперт.

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