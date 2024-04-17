Стоматолог назвал частую ошибку при чистке зубов

Многие удивятся, узнав, что полоскание рта водой после чистки зубов на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Об этом рассказал хирург-стоматолог Андрей Божич.

По словам эксперта, большинство людей полоскают рот водой сразу после чистки зубов. Но такой метод фактически снижает эффективность вашей зубной пасты.

Полоскание водой смоет фторид, который является наиболее важным ингредиентом зубной пасты и помогает уменьшить кариес и укрепить эмаль. Если вы сразу прополоскаете рот, вы потеряете это преимущество. Людям, кажется, не нравится пенистый слой, покрывающий зубы и десны, но именно он их защищает.

По этой же причине стоматолог не рекомендует после чистки зубов использовать даже жидкость для полоскания рта. Её следует применять до гигиенической процедуры.

Андрей Божич добавляет что чистить зубы необходимо два раза в день по две минуты. Лучше делать это до завтрака или через 30 минут после еды.