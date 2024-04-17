Врач развеяла миф о пользе популярного при похудении продукта

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко сообщила, что в низкокалорийных йогуртах обычно содержится много сахара. Миф о пользе этого популярного при похудении продукта она развеяла в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

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Медик рассказала, что с целью улучшить рацион стала употреблять по утрам низкокалорийный йогурт.

— Как правило, низкокалорийные йогурты содержат очень большое количество сахара. Количество сахара в них равно двум с половиной пончикам, — предупредила специалист.

Шаповаленко уточнила, что в данном случае речь идет о скрытых углеводах.

Продукты с высоким содержанием сахара, жиров и соли следует ограничить в рационе для сохранения здоровья. Об этом сообщила врач-эндокринолог Амина Кущетерова. Рекомендации строго ограничивают употребление добавленного сахара, кондитерских изделий, газированных напитков, а также сиропов, меда и фруктовых соков. Эти продукты содержат много калорий, при этом не приносят пищевой ценности, отметила медик.